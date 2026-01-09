Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La prèvia

Despertar Goldberg

Uno de los conciertos realizados en Can Tàpera.

Pere Estelrich i Massutí

El nom Goldberg, referit a la música, no hauria passat a la història de no ser per Johann Sebastian Bach. Sembla, i sempre segons referències no contrastades al cent per cent (se non è vero è ben trovato), un jove alumne del mestre, Johann Gottlieb Goldberg, havia estat contractat pel compte Hermann Carl von Keyserlingk per tal que tocàs peces al clavicèmbal mentre ell, l’aristòcrata, intentava dormir, ja que patia d’insomni.

El jove estudiant acudí a Bach perquè aquest li suggerís alguna composició per a interpretar durant les llargues vetllades, a la cambra del compte. Estam a l’any 1741, i feia vint anys que Bach havia recopilat unes obres en forma de dos quaderns i que havia regalat a la seva segona esposa, formant un corpus únic que coneixem com a l’Àlbum d’Aina Magdalena. En aquests quaderns hi trombam obres per a clavicèmbal, originals, però també còpies i arranjaments de petites peces que ja existien a més d’alguna ària per a veu i acompanyament de teclat.

Així que Bach agafà un tema de l’Àlbum esmentat, una ària, i hi afegí 30 Variacions, a la major part de les quals, el tema inicial és difícil de reconèixer. D’aquesta manera sorgí l’obra Ària amb variacions i que ha passat a la història amb el nom genèric de Variacions Goldberg.

Les Goldberg han estat, i són encara, motiu de reflexió musical i de reinterpretacions diverses, tant al clavecí com al piano. I més al piano. Tots els grans pianistes han volgut deixar constància de la seva lectura d’aquesta obra genial. Alguns d’ells fins i tot les han enregistrades en més d’una ocasió. És el cas de Glenn Gould, el mític pianista canadenc, de qui podem trobar una primera versió discogràfica de 1955 als vint i tres anys i una segona més madura i reflexiva datada el 1981 un any abans de morir. Amb Gould, les Variacions Goldberg esdevenen Variacions Gouldberg.

Avui horabaixa i a la sala de música de Can Tàpera (Fundació Sa Nostra), el pianista Tomeu Moll-Mas, juntament amb el bon dir i actuar de Caterina Alorda, presenta un espectacle que, partint d’aquestes Variacions, ens vol acostar a l’univers sonor de Bach, pel que al teclat fa referència. Segons explica el pianista mallorquí: «Entrellaçarem la narrativa mítica que va immortalitzar Goldberg amb la música de Bach, la simbologia darrere els cànons, les poloneses, les sarabandes i el Quòdlibet…».

La cita és a les 20 hores.

