Los premios Ciutat de Palma de novela y poesía superan el doble de participación que la anterior edición

Las cifras de participación en las modalidades de poesía y novela de los premios Ciutat de Palma se disparan hasta superar las 1.830 obras inscritas. Este registro se sitúa muy por encima del balance de la convocatoria anterior, cuando tomaron parte en las modalidades literarias 794 originales, menos de la mitad que en la edición actual.

Los premios Ciutat de Palma se entregarán el próximo 20 de enero, coincidiendo con la festividad de Sant Sebastià, y las categorías literarias han acogido la presentación de un total de 1.831 originales, diversificados de la siguiente forma: Premi Llorenç Villalonga de novela en catalán: 88 obras; Premi Camilo José Cela de novela en castellano: 733; Premi Joan Alcover de poesía en catalán: 117; y Premi Rubén Darío de poesía en castellano: 893.

Estas cifras representan un incremento importante de la participación en comparación con la edición anterior, cuando compitieron 43 originales en el premio Llorenç Villalonga; 279, en el premio Camilo José Cela; 53, en el premio Joan Alcover, y 419, en el premio Rubén Darío.

Otros países

En relación con la procedencia de los textos, cabe resaltar la participación, en el caso de los premios de novela y poesía en catalán, de un número destacado de originales enviados desde otros países.

Concretamente, 5 ejemplares que toman parte en el certamen Llorenç Villalonga han sido remitidos desde Argentina; 2, desde Brasil, y el resto proceden de Andorra, Bolivia, Colombia y México.

Por lo que respecta al premio Joan Alcover, 5 textos han sido enviados desde Colombia; 4, desde Argentina; 2, desde Alemania, y los restantes, desde Brasil, Chile, Mozambique, Cuba, Ecuador, Suiza, Uruguay y Venezuela.

En cuanto a las modalidades literarias en castellano, Argentina encabeza las cifras de participación internacional del premio Camilo José Cela de novela, con 101 originales. Siguen, a una distancia considerable, Colombia (38), México (25), Chile (13), Estados Unidos (10), Ecuador (9), Venezuela (8), Perú (8), Cuba (7), Brasil (4), Italia (4), Bélgica (3), Portugal (3), Suiza (3), Reino Unido (3), Uruguay (3), Bolivia (2), Francia (2), y, con una obra cada país, Austria, Canadá, El Salvador, Alemania, Guatemala, Honduras y Paraguay.

Por último, el premio Rubén Darío de poesía en castellano ha registrado la participación de 71 obras provenientes de Argentina; otros 39, de México; 36, de Colombia, y el resto de obras según la siguiente distribución: Chile (27), Cuba (20), Estados Unidos (17), Venezuela (14), Ecuador (12), Perú (12), Uruguay (10), Francia (5), Alemania (4), Brasil (4), El Salvador (3), Italia (3), Nicaragua (3), Puerto Rico (3), Panamá (2), Bolivia (2), Canadá (2), Irlanda (2), Suecia (2), Reino Unido (2), y, con un original, Bélgica, Comoras, Costa Rica, Dinamarca, Guatemala, Honduras, Hungría, Mozambique y Paraguay.

Resto de premios

En relación al resto de premios convocados dentro de la presente edición de la convocatoria, los datos de admisión presentan los siguientes registros:

Premio Antoni Gelabert de artes visuales: 913 obras

Premio Ciutat de Palma de cómic: 57 obras

Premio Miquel dels Sants Oliver de periodismo: 15 trabajos

Premio Maria Forteza de audiovisuales modalidad documental: 18 trabajos

Premio Maria Forteza de audiovisuales modalidad cortometraje: 15 trabajos

Premio Bonet de Sant Pere de música: 8 trabajos

Premio Margaluz de artes escénicas: 20 obras

Premio Montserrat Casas de investigación: 21 trabajos

A todos estos galardones, cabe sumar los premios Caty Juan de Corral de gastronomía y Guillem Sagrera de arquitectura.