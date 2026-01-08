Los premios Ciutat de Palma de novela y poesía superan el doble de participación que la anterior edición
Más de 1.830 obras se han inscrito en la actual convocatoria, de las que 733 son de narrativa en castellano y 893 corresponden a lírica
Las cifras de participación en las modalidades de poesía y novela de los premios Ciutat de Palma se disparan hasta superar las 1.830 obras inscritas. Este registro se sitúa muy por encima del balance de la convocatoria anterior, cuando tomaron parte en las modalidades literarias 794 originales, menos de la mitad que en la edición actual.
Los premios Ciutat de Palma se entregarán el próximo 20 de enero, coincidiendo con la festividad de Sant Sebastià, y las categorías literarias han acogido la presentación de un total de 1.831 originales, diversificados de la siguiente forma: Premi Llorenç Villalonga de novela en catalán: 88 obras; Premi Camilo José Cela de novela en castellano: 733; Premi Joan Alcover de poesía en catalán: 117; y Premi Rubén Darío de poesía en castellano: 893.
Estas cifras representan un incremento importante de la participación en comparación con la edición anterior, cuando compitieron 43 originales en el premio Llorenç Villalonga; 279, en el premio Camilo José Cela; 53, en el premio Joan Alcover, y 419, en el premio Rubén Darío.
Otros países
En relación con la procedencia de los textos, cabe resaltar la participación, en el caso de los premios de novela y poesía en catalán, de un número destacado de originales enviados desde otros países.
Concretamente, 5 ejemplares que toman parte en el certamen Llorenç Villalonga han sido remitidos desde Argentina; 2, desde Brasil, y el resto proceden de Andorra, Bolivia, Colombia y México.
Por lo que respecta al premio Joan Alcover, 5 textos han sido enviados desde Colombia; 4, desde Argentina; 2, desde Alemania, y los restantes, desde Brasil, Chile, Mozambique, Cuba, Ecuador, Suiza, Uruguay y Venezuela.
En cuanto a las modalidades literarias en castellano, Argentina encabeza las cifras de participación internacional del premio Camilo José Cela de novela, con 101 originales. Siguen, a una distancia considerable, Colombia (38), México (25), Chile (13), Estados Unidos (10), Ecuador (9), Venezuela (8), Perú (8), Cuba (7), Brasil (4), Italia (4), Bélgica (3), Portugal (3), Suiza (3), Reino Unido (3), Uruguay (3), Bolivia (2), Francia (2), y, con una obra cada país, Austria, Canadá, El Salvador, Alemania, Guatemala, Honduras y Paraguay.
Por último, el premio Rubén Darío de poesía en castellano ha registrado la participación de 71 obras provenientes de Argentina; otros 39, de México; 36, de Colombia, y el resto de obras según la siguiente distribución: Chile (27), Cuba (20), Estados Unidos (17), Venezuela (14), Ecuador (12), Perú (12), Uruguay (10), Francia (5), Alemania (4), Brasil (4), El Salvador (3), Italia (3), Nicaragua (3), Puerto Rico (3), Panamá (2), Bolivia (2), Canadá (2), Irlanda (2), Suecia (2), Reino Unido (2), y, con un original, Bélgica, Comoras, Costa Rica, Dinamarca, Guatemala, Honduras, Hungría, Mozambique y Paraguay.
Resto de premios
En relación al resto de premios convocados dentro de la presente edición de la convocatoria, los datos de admisión presentan los siguientes registros:
Premio Antoni Gelabert de artes visuales: 913 obras
Premio Ciutat de Palma de cómic: 57 obras
Premio Miquel dels Sants Oliver de periodismo: 15 trabajos
Premio Maria Forteza de audiovisuales modalidad documental: 18 trabajos
Premio Maria Forteza de audiovisuales modalidad cortometraje: 15 trabajos
Premio Bonet de Sant Pere de música: 8 trabajos
Premio Margaluz de artes escénicas: 20 obras
Premio Montserrat Casas de investigación: 21 trabajos
A todos estos galardones, cabe sumar los premios Caty Juan de Corral de gastronomía y Guillem Sagrera de arquitectura.
- El personal del aeropuerto de Palma denuncia trabajar a 15 grados por las obras: 'Estamos con abrigos y bufandas en facturación
- La suerte sonríe a Mallorca en la Lotería del Niño: el primer premio cae en Sóller
- El PSOE propone soterrar la Vía de Cintura de Palma para superar la actual 'fractura urbana
- Mallorca rebasa las mil demoliciones por infracciones urbanísticas en suelo rústico en ocho años
- Jaime Anglada me ha dicho que progresa adecuadamente', confiesa Miguel Ríos antes de su actuación en Palma
- El TSJB confirma la orden de demolición de una piscina y un solárium ilegales en una finca en Llucmajor
- Las fiestas de Sant Sebastià arrancarán con baja probabilidad de precipitaciones y mínimas de hasta ocho grados
- La nieve tiñe de blanco Lluc: ¿Cuándo subirán las temperaturas en Mallorca?