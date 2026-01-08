Miguel Ríos en Mallorca: "Aunque haya indignos socialistas de carné, yo soy zurdo, ¡carajo!"

¿Qué razones encuentra para seguir en su oficio a los 81 tacos?

Lo que no encuentro son motivos para dejarlo. Sigo escribiendo canciones que me conectan con la gente que me sigue desde hace décadas y a mí me gusta esa vida en la carretera. Mantengo un físico que no se contradice con mi oficio, tengo pelo, me pagan para que la gente cante conmigo y, actualmente, no hay muchas cosas que me den tanto placer.

Su gira arrancó el pasado mes de octubre y tiene fechas hasta el mes de mayo de 2026. ¿Qué balance hace del ‘tour’, ahora que está cerca de llegar a su ecuador?

Solo llevo un cuarto de los conciertos contratados. Cantaré todos los fines de semana de este 2026. Hasta ahora hemos colgado el ‘sold out’ en casi todos los sitios. Actúo con The Black Betty Boys, banda compuesta por músicos de gran talento como Jose Nortes, Luis Prado, Jorge Ruiz y Samu Terroso.

“Practica tu sonrisa interior, dicen que eso espanta el mal humor”, canta en la canción que abre su nuevo disco (‘El último vals’), ‘En la rampa de salida. Deme alguna razón para brindar en este arranque de año cargado de malas noticias.

Para mí, la mejor noticia es que sigo vivo y protestando contra las agresiones de los generadores del mal rollo. Los genocidas, los negacionistas, los prepotentes invasores… Pero brindo con tequila y mezcal por la mucha gente anónima e imprescindible que curra día a día para que esto funcione.

¿Qué lección le ha dado un álbum como ‘El último vals’?

Que la edad no es lo mismo si tienes la suerte de encontrar una vocación. Que si no eres gilipollas, te das cuenta de tus límites y no metes la pata más de lo necesario. Y sobre todo que se puede disfrutar cantando en la edad tardía.

¿Qué les diría a quienes llevan años diciendo que el rock tiene los días contados?

El 2 de enero de 1962 entré por primera ves en un estudio de grabación. La razón de que la primera canción que grabé fuera “El twist” fue porque el director artístico de discos Philips me dijo que el rock había muerto. El pobre no vivió lo suficiente para saber que fue la música que cambió el siglo XX.

“La nostalgia le muerde en el pecho”. ¿Qué tal se lleva usted con los recuerdos?

Soy partidario de la memoria. La nostalgia debilita a los octogenarios.

¿Las músicas de hoy también le mueven el corazón?

No, salvo en raras ocasiones.

¿Qué me dice del fenómeno Rosalía?

Rosalía es una chica muy interesante, porque logra imponer su relato a la industria, además de buena artista. Yo sigo emocionándome con Big Mama Thornton [1926-1984].

¿Qué le han traído los Reyes Magos?

Me enteré, siendo muy chico, que los Reyes Magos eran los padres haciendo malabares para poder traer algo de la carta.

Miguel Ríos siempre será el rey del rock patrio.

No, la aristocracia nunca ha existido en el rock, somos todos republicanos. Además, lo único en lo que puedo aportar es algo que viene de fábrica en el corazón de los rockeros: las ganas de hacer el concierto perfecto, aunque su producción te deje sin blanca. Las ganas de gustar tiene sus riesgos económicos.

El año que se nos fue, 2025, se despidió llevándose a dos gigantes del rock: Jorge Martínez y Robe Iniesta.

Ha sido un palo para el rock patrio. Solo me consuela que su obra les ha sobrevivido. “Los viejos roqueros nunca mueren” mientras sus canciones suenen. Traté más a Jorge que a Robe. Del primero me gustaba su actitud y de Robe, la poética de sus canciones. Me he emocionado con el adiós que les han dado sus seguidores.

¿Envejecer tiene algo de bueno?

Lo primero es que no has palmao, lo que te permite relativizar los inconvenientes de envejecer, además de decir lo que piensas sin miedo. Una desventaja son los achaques inherentes, ya lo dijo Neil Young: “Rust never slip”.

¿Cómo se encuentra físicamente?

No me puedo quejar. Me cuido. Hago deporte y he aprendido a comer lo justo. Esto de seguir en la brecha demanda sacrificios, cuidar la voz con la gimnasia vocal adecuada y practicar con asiduidad. El grupo muscular que sostiene la voz envejece más tarde que el abdominal, por ejemplo.

¿Qué le roba el sueño a estas alturas de la vida?

Quedarme sin pastillas para dormir y que se me presente Trump, lo que sería una pesadilla. Pero lo que me quita el sueño es ver a los halcones de la guerra planeando que harán con el terreno conquistado, por medio de un genocidio, qué tipo de resort se montarán en Gaza mientras los palestinos se mueren de hambre.

La letra de ‘La buena orilla’ me ha dejado roto. “Sin solidaridad, no tendremos futuro”. ¿Por qué nuestros gobernantes hacen tan poco por quienes tienen tan poco, por aquellos que “mueren buscando una buena orilla”?

El fascismo tiene sus manías, son racistas por naturaleza y credo. No pararán de inventar bulos hasta poner en contra del emigrante a la gente adormecida por la confusión de tanta mentira esparcida por sus redes. Hay una suerte de ‘déjà vu’ que intenta recrear un ambiente parecido a lo que pasó hace un siglo. Una peligrosa “dictablanda” que se extiende por el planeta que ocultan como lo que son, trileros de guante blanco.

¿Usted sigue votando PSOE?

Aunque haya indignos socialistas de carné, yo soy zurdo, ¡carajo!

Si pudiera parar el tiempo, ¿en qué momento concreto lo haría?

Sin duda en el último polvo (risas).

“¡Hay que luchar! La sociedad tiene que despertar” ¿Confía en la juventud?

Como no se pongan las pilas vamos de culo.