Los Magos según San Mateo y Bach

Cantatas 5,6 del Oratorio de Navidad de Bach

Acadèmia 1830

Solistas vocales

Cor Studium

Fernando Marina, director

Església Santa Creu de Palma

06/01/2026

Calificación: ***½

El único evangelista que menciona los conocidos como Reyes Magos que, siguiendo una estrella llegan al portal de Belén es San Mateo, y lo hace en el capítulo 2, en el que relata su periplo hasta ofrecer al niño Jesús, oro, incienso y mirra.

En este texto se basó Bach a la hora de componer las dos últimas cantatas que completan el llamado, sin serlo realmente, Oratorio de Navidad, que es más un conjunto de seis partes, cada una de ellas destinada a ser interpretada en una ceremonia litúrgica concreta, las que van desde el Día de Navidad hasta la Epifanía. Iniciado en diciembre de 1734, el Oratorio se terminó de ofrecer en enero de 1735.

En esa obra, Bach utiliza todos sus recursos, es decir, toma textos evangélicos de forma literal para los recitativos, melodías corales reconocibles para los fieles asistentes a esas funciones, arias, dúos y hasta un curioso terceto con textos de su amigo y poeta aficionado Picander así como algunos momentos corales que abren y cierran toda la historia.

En Bach, en su música vocal, nada es porque sí, todo tiene una función, así nos encontramos, por ejemplo, con una entonación que simula una carcajada irónica cuando Herodes les dice a los Magos de Oriente que vuelvan a indicarle dónde ha nacido ese niño, pues él quiere ir a adorarlo, O también cuando en el aria de soprano el texto menciona que, con un solo gesto, Dios puede abatir a nuestros enemigos, en este momento la orquesta refuerza esa idea de movimiento de la mano. Y así tantos otros momentos, pues la casualidad no debe buscarse en la manera de componer Bach sus melodías y acompañamientos.

Uno de los corales que aparecen en esta obra universal es el que compuso Hans Leo Hassler en el siglo XVI y que era muy popular en las iglesias luteranas. Bach toma la melodía y la hace suya convirtiéndola, para siempre, en una obra bachiana. La utiliza en algunos momentos de las seis cantatas y en concreto en el que cierra la obra, cuando la melodía aparece interrumpida alternando con unos momentos orquestales majestuosos. (Recomendable es la escucha de la canción de Paul Simon, American Tune en la que el músico reconvierte esa melodía en una balada).

Y vayamos a la sesión que ha motivado ese comentario, la del pasado martes en Santa Creu de Palma con Fernando Marina al frente de la Acadèmia 1830, cuatro solistas vocales y el coro de cámara Studium, que dirige Carles Ponsetí, quien, por cierto, se encontraba entre sus voces. Una propuesta que incluyó las dos últimas partes del Oratorio, las referidas a la Epifanía.

Musicalmente, todo se ajustó a unos criterios de profesionalidad excelentes: buena afinación coral, dicción más que correcta, así como un empaste y coordinación de gran nivel. Muy bien el momento final, en el que la orquesta, ampliada con trompetas y timbales, rivaliza con el coro, una orquesta que en todo momento se adaptó a la sonoridad, un tanto difícil, del espacio, una iglesia que Marina conoce bien y por tanto sabe modelar los fortes para que no resuenen demasiado.

Los cuatro solistas vocales cumplieron con sus siempre difíciles roles, pues en Bach no se puede dar tregua a la improvisación, todo debe de estar medido y controlado. Y tanto la soprano Cristina van Roy, la contralto Sofía Eisen, el barítono Gabriel Mas y el tenor Antonio Aragón, cantaron bajo esas reglas de profesionalidad.

P.S. Durante estas fiestas navideñas hemos podido escuchar en Mallorca diversos Messias de Händel prácticamente completos y dos aproximaciones al Oratorio de Bach, la que acabamos de comentar. Pregunto: ¿Por qué no es posible escuchar entera y en vivo esa partitura, cuando realmente su duración es similar a la de Händel? Ahí lo dejo.