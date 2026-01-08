La Almudaina cierra el primer semestre de 2026 para completar su reforma integral

El Palacio Real de la Almudaina cerrará sus puertas del 12 de enero al 30 de junio con el objetivo de afrontar la última fase de su reforma integral, que renovará por completo la visita turística y la iluminación del edificio.

La finalización de las obras, en las que se han invertido 2,3 millones de euros del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, está prevista para el final del primer semestre de 2026.

Patrimonio Nacional está ejecutando en la Almudaina dos proyectos, ambos financiados con Fondos Europeos. Por un lado, en su apuesta por la sostenibilidad y la eficiencia energética, la institución invierte 435.600 euros en la renovación del alumbrado monumental del palacio, tanto exterior como interior.

El segundo proyecto tiene un presupuesto de 1,8 millones de euros y supone, además de la adecuación del Centro de Recepción de Visitantes, una nueva musealización y una ampliación de la visita con un nuevo recorrido que permitirá una lectura clara y lineal sobre su historia del palacio y que resaltará su belleza arquitectónica y sus bienes culturales.

Recreación de cómo quedará una de las salas tras la rehabilitación / Patrimonio Nacional

Nuevo recorrido turístico

La reforma integral cambiará por completo su recorrido de visitas. El acceso al complejo se realizará por el Portal Mayor, a través del Patio de Armas. El nuevo Centro de Recepción de Visitantes será completamente accesible y contará con espacios para la venta de entradas, consigna y tienda.

La visita comenzará en la planta baja del Palacio del Rey, en el que se están renovando los elementos museográficos y bienes culturales y que incorpora elementos interactivos y audiovisuales. En esta planta se habilitarán salas dedicadas a periodos concretos, como el romano, el musulmán o el cristiano, y dedicará espacios específicos al Reino de Mallorca y a la llegada de la dinastía de los Austrias.

El Palacio de la Reina

El recorrido continuará en la planta alta, donde se abrirán a la vista pública espacios hasta la fecha reservados para recepciones y eventos oficiales, y el conocido como Palacio de la Reina. Para ello, se está realizando una importante intervención arquitectónica y museográfica con la que se recuperarán estancias hasta ahora cerradas, como el Salón del Trono y otras salas anexas. Siguiendo con el recorrido cronológico, estas salas se dedicarán a la dinastía de los Borbones y sus visitas a este Real Sitio en el siglo XIX, durante los reinados de Isabel II, Alfonso XII y Alfonso XIII.

249.056 personas han visitado el Palacio Real de La Almudaina en 2025. El palacio, una joya gótico-levantina con restos de las épocas romana, árabe y cristiana, está estrechamente vinculado a la historia de la ciudad de Palma y de las Illes Balears, y es la Residencia Oficial de SS.MM. los Reyes durante sus estancias en Mallorca.