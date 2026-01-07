El Teatre Principal de Palma recupera la zarzuela con ‘La corte de Faraón’

El Teatre Principal de Palma vuelve a programar zarzuela y este fin de semana ofrecerá La corte de Faraón, una obra ambientada en Egipto, divertida, mezcla de diferentes géneros como la ópera, cabaret y el cuplé, y con la que promete hacer pasar "una noche inolvidable" al público. Se podrá ver los días 9, 10 y 11 de enero y la venta de entradas está cerca del sold out.

Con La corte de Faraón, la zarzuela vuelve al Principal, que no programaba este género desde 2018. La intención del director del teatro, Miquel Martorell, es presentar un título cada año y para empezar ha elegido una obra de tema bíblico, pero cómico, picante, de estilo sicalíptico, con insinuaciones y connotaciones sexuales, que durante el franquismo estuvo prohibida. Un total de 106 personas, entre artistas, los músicos de la Orquestra Acadèmia 1830, el ballet y el coro, además del personal del Teatro, son las que hacen posible esta producción sobre el escenario. El decorado, a medida que se vaya modernizando esta corte egipcia, irá cambiando.

Esta zarzuela se podrá ver en tres funciones durante el próximo fin de semana. / Teatre Principal de Palma

La partitura es de Vicente Lleó con libreto de Guillermo Perrín y Miguel de Palacios, que revisó y actualizó años atrás Emilio Sagi. En esa revisión se decidió que el papel de Sul la babilónica fuera interpretado por un hombre, Enrique Viana, encargado de cantar el famoso ¡Ay, Ba!. “Llevo 14 años haciéndolo y metiéndome en el mismo traje” , ha comentado con humor el tenor.

El reparto está formado por Manel Esteve Madrid (faraón), María Rodríguez (faraona), Carmen Romeu (Lota), Jorge Rodríguez-Norton (Casto José) y Enrique Torres (Putifar), además de Serena Pérez, Begoña Gómez, Amelia Font, Joan Servera, Jordi Fontana, Inma Hidalgo y Sebastià Serra.

La corte de Faraón se estrenó por primera vez el 21 de gener de 1910 en el Teatro Eslava de Madrid y durante el franquismo estuvo prohibida, aunque se siguió haciendo bajo el título de La bella de Tejas, ha explicado Viana, quien, además, juega el papel de romper la barrera con el público en un momento de la zarzuela. El espectáculo que llega a Palma es una coproducción del Teatro Arriaga y Teatro Campoamor.

Más de cien personas trabajan para representar esta zarzuela. / Teatre Principal de Palma

Carlos Aragón, director musical de esta zarzuela, ha recordado que “esta partitura ha sido muy maltratada y considerada una obra menor” cuando tiene mucho de gran opereta. “El público responde con una euforia que te hace pensar que la gente quiere venir al teatro a divertirse, a evadirse”, ha comentado. En su opinión, quienes acudan a ver esta obra “van a pasar una noche realmente inolvidable”.

Con la intención de acercar la zarzuela a un público más joven, el Principal ha puesto en marcha el programa Under 35!, por el que el sábado se ofrecen un centenar de entradas a mitad de precio para personas menores de 35 años. Tras la función, habrá una fiesta de música electrónica con el dúo mallorquín Guri & Eider.

La vicepresidenta del Consell de Mallorca y consellera de Cultura, Antònia Roca, ha recordado que a principios de legislatura se propuso que promover un teatro abierto y “cultura para todos y todos los gustos”.