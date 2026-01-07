El Teatre Principal organiza una fiesta de música electrónica para jóvenes menores de 35 años

El Teatre Principal de Palma vuelve a programar zarzuela, el título elegido es La corte de Faraón, y para atraer a un público más joven ofrece a los menores de 35 años un centenar de entradas a mitad de precio para este sábado, 10 de enero. Además, tras la función habrá una fiesta con música electrónica.

La iniciativa es Under 35!, un programa de precios especiales con el que lanza cien entradas al 50% de descuento para los menores de 35 años para la función del sábado, a las 18 horas, que incluye una fiesta posterior con los DJ Guri & Eider, un dúo mallorquín ganador de uno de los Mallorca Electronic Music Awards.

El descuento para los menores de 35 se puede adquirir durante la compra tanto en taquilla como a través de la web www.teatreprincipal.com, y tendrá que ser validado en taquilla, ha informado el Teatro.

La corte de Faraón se representará los días 9, 10 y 11 de enero, pero esta oferta especial para menores de 35 años se limita a la función el sábado.