La última catarsis de Natalia Lacunza: "Me hubiera gustado tener más mala hostia y ser más reactiva en ciertos momentos"

Hay que reconocer cierta valentía a Natalia Lacunza (Pamplona, 1999). Pocas se hubieran atrevido a ahondar en sus oscuridades con la crudeza y el ahínco que ha puesto en N2STAL5IA, su segundo álbum. Se ha removido, ha sangrado. Sin embargo, no ha dejado que el miedo la paralizara para contarlo. Estas 14 canciones son 14 bocanadas de vida. La que ella ha querido reconstruir tras los altibajos y bofetones a los que se ha visto obligada a enfrentarse. No hay mayor acto de amor propio que abrazarlos para seguir creciendo en paz. De lo contrario, habría corrido el riesgo de estancarse. Y, por tanto, de apagar por completo la luz tan especial que la ha rodeado siempre. Sus letras hablan del miedo a no ser, del dolor a perder. Pero, sobre todo, la revindican como el icono generacional en el que se ha convertido. Es una de las voces con mayor peso entre los Z. Tal vez porque ha encontrado una forma de relatar el presente que, después de tanto, tanto, tanto tiempo, no da la espaldas a los márgenes. Estará en Madrid el 12 de febrero. Y, claro, cómo no, lo tiene todo vendido.

P. ¿En qué momento sintió la necesidad de aplacar el ruido que le merodeaba?

R. En todos mis proyectos ha pasado lo mismo: el disco va haciéndose solo sin tener una directriz hasta que, finalmente, con el tiempo, encuentras un concepto. Para crearlo me he pegado muchas veces contra la pared. Ha sido un proceso solitario, incluso en el mal sentido: no he terminado de amarme, siempre bajo las mismas cuatro paredes. Sin embargo, hubo un día en el que sentí que quería soltar ciertas cosas.

P. ¿Cómo se deja de tener miedo al silencio?

R. Ahora, lo aprecio. Esta es una industria en la que no paras de hacer y pensar todo el rato. Antes no era capaz de salir de esa rueda. Sentía que no podía parar porque, entonces, se me caería lo que había levantado. Hoy estoy en un momento vital distinto. Valoro la calma y la pausa. Me encanta tener una tarde libre en casa. Hay un trabajo detrás para aceptarlo y, gracias a ello, me encuentro en paz.

P. Viene de un primer álbum, Tiene que ser para mí, muy luminoso. En cambio, el segundo es bastante introspectivo. ¿Qué ha descubierto?

R. Me ha enseñado que alcanzar tus objetivos no es tan fácil como pensaba. Sigue habiendo la misma ilusión y proyección de antes, pero con 26 años he entendido que no todo está en mis manos. La vida empieza muchas veces.

'N2STAL5IA' es el segundo elepé de Natalia Lacunza. / ALBA VIGARAY

P. ¿Qué ha tenido que desaprender para escribir estas canciones?

R. Me he replanteado relaciones personales y profesionales. Todo puede cambiar en cualquier momento y, por tanto, ojo, no hay nada seguro. En este disco reflexiono sobre el miedo a soltar y crecer. Ahora, aunque el conflicto interno siga latente, estoy en un lugar más pacífico.

P. Ha contando con el toque acertadísimo de Barry B y Diego 900 en la producción. ¿Cómo ha logrado que ésta no se comiera la emoción que hay en las letras?

R. Porque ha habido una dirección clarísima: quería algo minimalista donde la voz y las melodías fueran la prioridad. No quería algo recargado. De hecho, hay tantos géneros incluidos que, si hubiéramos optado por una producción maximalista, entonces, se entendería como un popurrí de cosas sin sentido. Este es un álbum pensado para el silencio y el espacio.

P. Sabes que es, tal vez, el corte más genuino de los 14 que ha incluido. ¿Qué se ha permitido expresar en él que en otros no?

R. Es mi favorito. Por primera vez, me he dado el lujo de gritar, hacerlo menos bonito, más crudo. Quería soltarme la melena y berrinchear.

P. ¿Siempre se ha hablado bien a sí misma en estos ocho años de carrera?

R. No. Mi peor defecto es el lenguaje que empleo conmigo misma. De eso habla Sabes que, precisamente: el impulso de tirarme hacia abajo, estar triste. Por suerte, he aprendido a relativizar. Y trascender el ego. Hay distintas maneras de ser narcisista: inflar tu valía o criticar todo. Como he identificado cuál es el mío, me es más fácil dejarlo de lado. He luchado por salir de este bucle de maltrato hacia mi misma, no me llevaba a ningún lado. Siempre hay un punto medio.

P. ¿Qué ha aprendido sobre el amor propio haciendo estos temas?

R. Que está basado en el discurso que adoptes contigo. Hay que tener paciencia y entenderte. Mi psicóloga me dijo una vez que podía haber cosas que no me gustaran de mí, pero que eran igual de fabulosas que otras. El amor propio no es amarte todo el rato, sino asumir que tienes oscuridades y aceptarlas.

Natalia Lacunza arrancará el 15 de enero en Santiago de Compostela su gira. / ALBA VIGARAY

P. ¿Qué canción define mejor la etapa en la que se encuentra actualmente?

R. Nokia habla de la inocencia muerta y de la pérdida del brillo, de aquella niña que ya no existe y que se ha vuelto dura como una roca. Plastilina, a su vez, aborda la idea de reconstruirme. Me quedo con ellas. Las turbulencias gordas ya han pasado.

P. N2STAL5IA no responde a una tendencia musical que lidere hoy las listas. En una industria tan obsesionada con el algoritmo, ¿le preocupa que no funcione?

R. No hay nada más que odie que las tendencias. A veces, he sido víctima de ello. Y, en consecuencia, he pensado que no molaría tanto. Lo mejor que pueden decirme es que mi música no se parece a la de los demás. Si luego llega a masas o no, no depende de mí. Quizá, no sea su naturaleza. Y estaría igual de bien.

P. ¿Se arrepiente de alguna decisión tomada?

R. No. Igual no todas fueron perfectas, pero tampoco he hecho algo de lo que me lamente profundamente. Todo me ha llevado a donde estoy. Me hubiera gustado tener más mala hostia y ser reactiva en ciertos momentos. La experiencia te va enseñando poco a poco.

P. Viniendo de una generación tan marcada por la ansiedad y la autoexigencia, ¿cómo gestiona la comparación constante con artistas, números, conciertos...?

R. Pasas por épocas en las que es imposible no hacerlo. Lo bonito del arte es que nadie puede contar las cosas como tú. La magia está en tu enfoque individual de la vida. Cada uno tenemos nuestro propio lenguaje.

P. Cuando el público escuche N2STAL5IA de principio a fin, en silencio y sin prisa, ¿qué le gustaría que les pasara por dentro al acabarlo?

R. Que les dejara una sensación de calma. Y, oye, por que nó, que les despertara las ganas de escribir una canción.