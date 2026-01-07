"Jaime Anglada me ha dicho que progresa adecuadamente", confiesa Miguel Ríos antes de su actuación en Palma

Los devotos del rock tienen una cita en el Auditorium de Palma este viernes. El incombustible Miguel Ríos regresa a Palma con El último vals, un concierto que podría brindar una imagen más que esperada: la reaparición de Jaime Anglada en un acto público tras el grave accidente de moto que sufrió hace seis meses. En declaraciones a este diario, el cantautor mallorquín ha confesado que le “encantaría” subirse al escenario pero que sigue de baja y no podrá hacerlo.

Miguel Ríos y Jaime Anglada se profesan una estrecha amistad cuyos orígenes se remontan a 1997. Aquel año el rockero granadino conmemoraba sus 35 años en la música, con la gira Big Band Ríos, también retomó El gusto es nuestro, con Serrat, Víctor Manuel y Ana Belén, y fundó su sello discográfico, Rock& Ríos Records, para publicar sus discos y los de otros artistas en castellano, con lo cual andaba más que atento a todo lo que acontecía en la escena nacional. “Tenía noticia de lo que hacía Jaime [Anglada] porque su mánager me traía su material cuando pasaba por Madrid. Me encantó su poderoso registro vocal y sus canciones. Tenía algo de Springsteen, que es alguien a quien admiro, y nos caímos bien. Luego me invitó a cantar con él y yo lo invité. Y así hasta ahora”, relata Miguel Ríos en una entrevista concedida a este diario que se publicará íntegra mañana jueves.

"Los días negros" que siguieron al accidente

“He hablado con Jaime para invitarle al concierto. Tengo muchas ganas de darle un fuerte abrazo, que me haga olvidar el mal rollo de los días negros que siguieron al accidente. Me ha dicho que progresa adecuadamente y me ha mensajeado que se encuentra lleno de esa vitalidad que conforma su personalidad”, confiesa el intérprete de canciones inmortales como Hoy puede ser un gran día o Generación límite.

La noche en que cantaron juntos 'El blues del autobús'

En su último concierto en Mallorca, hace 4 años, el cantautor mallorquín fue invitado por el veterano cantante granadino para interpretar con él en el Auditòrium el tema El blues del autobús. “Voy a llamar a un amigo mío, un tipazo al que quiero muchísimo, un cantante y compositor con el que estuve la última vez que pisé la isla, en un concierto maravilloso que ofreció. Señoras y señores quiero que reciban con el mejor de los aplausos a Jaime Anglada”, dijo Miguel Ríos con el público entregado a la ovación.

“Solo tengo palabras de agradecimiento para Miguel Ríos, al que conozco desde 1997, para un artista que ha sido siempre muy generoso conmigo, que tuvo el gesto de escucharme cuando empezaba, que ha estado a mi lado en momentos importantes de mi vida, en los conciertos de presentación del disco Tempo Sinfónico en Palma y en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, en 2014, y también en el prólogo del libro de poemas y canciones Canción a medias que publiqué en el año 2000. Es un gran referente en mi carrera, un gran talento y un músico que cambió la historia del rock en España, nada hubiera sido igual sin él, sin el camino que abrió, sin los riesgos que asumió”, señaló el día después de aquella actuación un emocionado Anglada a este diario.