Los autores Alfonso Morillas, Carme Serna, Marina Nicolau y Miquel Ferrer medirán sus fuerzas en el Torneig de Dramatúrgia de les Balears que comenzará esta semana con las semifinales, y cuya final se disputará el domingo 18 de enero en el Teatre Maruja Alfaro de Palma.

Organizado por Produccions de Ferro, el torneo de textos dramáticos alcanza su duodécima edición, por lo que es el segundo más veterano del Estado por detrás del de Cataluña. “Lo más importante de este año es que tenemos un formato que no envejece y que nos conectará con un público muy joven, porque las cuatro historias podríamos decir que son el nuevo despertar de la primavera: hablan de amor, de la tragedia y del gozo del amor. Hay textos divertidos, textos profundos, textos que parecen más ligeros pero tienen un trasfondo muy interesante”, comenta Toni Gomila, director del torneo.

Los cuatro autores que competirán en esta edición. / Produccions de Ferro

En la primera semifinal se enfrentarán Marina Nicolau y Miquel Ferrer, será este viernes, 9 de enero, a las 20 horas en el Teatre Maruja Alfaro. Al día siguiente, a la misma hora y mismo lugar, será el turno de Alfonso Morillas y Carme Serna. Los vencedores de cada una de estas semifinales competirán en la final el domingo 18 de enero, a las 19 horas.

Tras once años, para Toni Gomila “esta es una edición muy ilusionante. Igual de estimulante, igual de divertida que siempre, donde el público sabe que encontrará buen ambiente, textos interesantes y gente que se esfuerza en presentar un texto a un público. En definitiva, encontrará cobijo. Y además, sirve para dar a conocer a intérpretes y nuevas dramaturgias".

Como en anteriores ediciones, dos actores o actrices harán una lectura dramatizada del texto de cada autor, que habrá tenido unos dos meses para escribirlo. Su duración debe ser de cuarenta minutos y el dramaturgo tan solo tendrá tres horas para ensayar con los intérpretes. El público votará en cada semifinal y quien obtenga el máximo número de votos ganará el torneo.

En esta edición, los actores serán Mercè Martínez, Pere Pau Sancho, Karen Codina, Joan Lluís Terrassa, Esther Cort, Laura Andújar, Núria Martín, Sergio Matamala, Joan Sureda, Albert Triola, Xisco Ródenas, Xavier Boada y Norbert Martínez.

Tal como ha recordado Produccions de Ferro, desde el primer ganador, que fue Sergio Baos hace doce años, a Marta Sánchez, la vencedora de la última edición, un total de 44 autores de Baleares han visto sus textos interpretados por 132 actores.