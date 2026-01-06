Talleres Molina inicia 2026 con una gira que arranca este sábado en Palma

Talleres Molina, la banda que integran Julio Molina, Gabi Marcos y Nando Ros, en activo desde septiembre de 2023, inician este 2026 en la carretera. El grupo arrancará el año este sábado 10 de enero con un concierto en La Movida, en Palma, para girar posteriormente por Guadalaja (Sala Monkey Man, 5 de febrero), Madrid (Siroco, 6 de febrero), Zamora (Avalon Café, 7 de febrero), Bilbao (Sala Azkena, 20 de febrero) y Burgos (TBC, 21 de febrero).

Talleres Molina se fundó para dar salida a las urgentes y atribuladas composiciones de tres minutos en las que no hay sitio para “solos” instrumentales, grandilocuencias o alardes técnicos, solo soluciones rápidas, efectivas y concisas a los problemas musicales de hoy en día.

La idea de montar este nuevo proyecto, explica el grupo, nació en un bar, como no podría ser de otra manera. “Una noche de esas de aguántame el cubata, los tres miembros pensaron en montar un proyecto paralelo mucho menos esclavo de las capacidades técnicas, casi como volver a montar un grupo con quince años, volver al principio, pero con algunas canas y mucha más sabiduría. Primero fue el nombre, venga, que sea como si fuese un taller, con su logotipo retro, como los que veían de pequeños en las calles de su barrio. Luego que si un traje de mecánico para actuar, venga que sí, un mono azul customizado por la madre de Julio Molina, que fue costurera. En definitiva, recuperar el imaginario popular de las calles de su ciudad y exhibir el orgullo de pertenencia a la clase obrera (que es lo que son)”, explican los componentes de Talleres Molina.

Su primer disco lleva por nombre Allegro Ma Non Troppo y, según señalaron a este diario hace unos meses, la banda nace como un divertimento absoluto, y en su esencia está sobre todo “no tomarnos las cosas demasiado en serio. Entendemos el pop y el rock de manera muy poco dramática y nuestro tono y sonido es de forma absolutamente intencionada, diametralmente opuesto al de bandas de pop grandilocuente y profundo como Vetusta Morla, Arde Bogotá o Love of Lesbian. Su discurso es demasiado intensito y demasiado Pablo Cohelo para nosotros, no gracias”.