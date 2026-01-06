A la segunda va la vencida: Crystal Fighters, grupo estrella de las fiestas de Sant Sebastià de Palma

Crystal Fighters, el grupo que abrirá las fiestas de Sant Sebastià de Palma con un concierto gratuito el próximo 16 de enero en la plaza de España, podrá finalmente actuar en Mallorca, isla que iba a visitar en 2014, con motivo del festival indie Solar Fest, pero que no pudo hacerlo por la muerte de su batería, Andrea Marongiu.

La banda británica era el principal reclamo del Solar Fest 2014 pero su actuación fue cancelada de manera repentina “por motivos imprevistos”. Poco después se conoció la triste noticia de que había fallecido su batería, el italiano Andrea Marongiu.

Un mes después de su muerte, los Crystal Fighters regresaron a los escenarios. "Nos tomamos un tiempo, cancelamos algunos conciertos y de alguna manera seguimos en ese duelo, pero sentíamos que la mejor manera de continuar y de asumir esta trágica pérdida era tocar y estar unidos como una familia, recordándole", explicó en su momento el guitarrista y vocalista Sebastian Pringle.

"Enfrentar la muerte es un desafío para cualquiera, cómo alguien que es parte de tu vida de una manera tan profunda desaparece solo un minuto después", reflexionó Pringle, para quien el "consuelo" es que la personalidad de Marongiu "era tan fuerte que vivirá a través de su música y de sus amigos".

Crystal Fighters es una banda anglo-española de indie rock y música electrónica, formada en 2007 entre Londres y Navarra. El grupo es conocido por temas como You And I y Love Is All I Got, y por un estilo muy personal que mezcla electrónica y música de baile con el folk vasco tradicional, incorporando instrumentos como la txalaparta y el txistu, junto a sintetizadores, guitarras y percusión.

Con una trayectoria consolidada en grandes festivales internacionales, el grupo destaca también por la energía de sus directos y la conexión que genera con el público, un factor clave en una fiesta que cada año reúne a miles de personas en las calles y plazas de Palma.