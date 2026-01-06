El recuerdo de Aurora Picornell y de los niños palestinos asesinados emocionan en ‘L'Adoració dels Reis’ en Palma

El recuerdo de Aurora Picornell, la condena al racismo, los ataques al catalán, la masificación turística, Koldo, Ábalos y Cerdán o Venezuela han formado parte de la representación de L’Adoració dels tres Reis d’Orient en Palma, en el Teatre Municipal Xesc Forteza, una función repleta de ‘morcillas’ muy bien encajadas, donde la emotiva mención a los miles de niños asesinados en Palestina ha arrancado el aplauso del público en más de una ocasión. Como es ya tradición, las pullas políticas de un bando y otro se han colado entre los versos de Llorenç Moyà. Sobre el escenario, los actores aficionados se han divertido, y han hecho reír, sobresaliendo de manera especial un entregado Lluís Apesteguia como déspota rey Herodes y un cómico Josep Lluís Pol como su atribulado secretario.

La previsión de mal tiempo hizo trasladar la función de ses Voltes al Xesc Forteza. Ante un patio de butacas lleno, aunque con menos público debido al aforo limitado, el espectáculo de Taula Rodona Teatre ha celebrado su 41 edición y el elenco ha obtenido el esperado aprobado de los directores Bernat Pujol (recientemente distinguido con una Medalla de Oro de Palma ) y Mateu Fiol, aclamados al finalizar la representación, al igual que Rafel Pizarro, encargado del vestuario.

Rosamaria Alberdi, profesora emérita del Departamento de Enfermería y Fisioterapia de la UIB, ha ejercido de maestro de ceremonias en esta Adoració. En su pecho, toda una declaración: la imagen de la sindicalista y militante del Partido Comunista fusilada por los franquistas en la noche de Reyes de 1937. “Tenemos que recordar, aquí, en nuestra casa, la memoria ejemplar de Aurora Picornell que fue asesinada vilmente por un grupo fascista, por roja y por feminista”, ha declarado al comenzar la función.

Este año, el rey Herodes ha estado encarnado por el diputado de Més y exalcalde de Deià Lluís Apesteguia, que en su diálogo con Mary A. Lambourne, una Sibil·la muy flamenca, vestida con traje de volantes y mantilla, se ha arrancado con un zapateado e incluso ha cantado. En su discurso, como personaje atemorizado por el nacimiento de Jesús, ha lanzado una advertencia: "Todos los que hemos sabido subir, tenemos miedo de caer un día. Mirad sino a Prohens y a vuestro presidente Llorenç, pactarían con el infierno por un año o dos añadas, meterían a Cañadas en el seno de su gobierno".

Y lejos de la realidad, el secretario de Herodes aconsejaba hablar en castellano al rey si se pretendía conseguir alguna subvención. Tras redactar la sentencia de asesinar a todos los bebés, Josep Lluís Pol ha clamado contra “los Netanyahus y Putins”, contra “todos los verdugos”, y ha condenado a quien calla ante las atrocidades. “Han muerto miles de niños que podrían ser hermanos. Una Palestina libre”, ha suplicado.

El rey Herodes y su secretario. / B.RAMON

También la virgen María, encarnada por la cantante lírica Vega Escribano, se ha acordado de las “20.000 madres sin niños que lloran”, mientras “Occidente hace negocios entre los gritos de los palestinos”. “De Belén a Venezuela nos gobiernan cabezas taradas” y “genocidas ambiciosos se lucran sin piedad”, ha añadido a sus críticas.

Como rey Melchor, Margalida Fullana, alcaldesa de Algaida, ha aprovechado sus intervenciones para reclamar más financiación para los ayuntamientos, una red de agua en alta para los pueblos del Pla, así como seguir el ejemplo de Francesc Antich. En el papel de su criado, la periodista y escritora Caterina Karmany se ha cuestionado por qué hay racismo contra el que llega en patera y al que llega en avión se le recibe con sonrisas y ha asegurado que “para cambiar el mundo, el mesías tendría que ser una mujer”.

En su papel de general, pero también en el de presidente de Emaya, Llorenç Bauzá ha recordado que “si Palma limpia quieres tener, todo tenemos que contribuir” y ha admirado la talla del rey Herodes, “pese a ser republicano”.

Más guiños a la actualidad han sido la tote bag de la campaña Palma 2031 que ha lucido Pedro Vidal, que por un rato ha dejado su cargo de secretario autonómico de Cultura para convertirse en el mayordomo de Herodes que no ha dudado en hacerse un selfi con otros protagonistas de la obra durante la función.

Albert Abad, director de gobierno municipal en Cort, se ha convertido en criado del rey Baltasar y ha lanzado afilados dardos contra el Gobierno socialista, preguntándose si “no hay nadie que le diga claro a Sánchez que es un disparate gobernar sin dimitir. Que ya hay suficiente de tanta corrupción: Ábalos, Koldos, Cerdanes y algún fiscal general…”.

Escena final de la función. / B.RAMON

El extenso elenco de L’Adoració se ha completado con Maria Francisca Oliver Gelabert (Rey Gaspar), Toni Canyelles (rey Baltasar), Joana Maria Pastor (criado del rey Gaspar), Joaquín Marín (doctor de la ley 1), Julio Carvajal (doctor de la ley 2), Matthew Taylor-Shaw (san José), Marina Despuig (ángel), Lluc Pol Bonnin (demonio), Silvia Vera (portavoz de los pastores) y Aina Segura, Carles Expósito, Elisabet Sales, Catalina Sales, Pep Balaguer y Àngel Gené como pastores.

Parte del público puesto en pie ha aplaudido a los intérpretes y a los responsables de esta función con la que Palma cierra su programa de actividades de Navidad.