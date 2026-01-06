Miguel Adrover publica un libro fotográfico exclusivo: 1.500 unidades a 300 euros cada una

Miguel Adrover publica su libro exclusivo después de siete años de trabajo en la casa familiar de Calonge. El artista mallorquín lanza una edición limitada con 1.500 ejemplares a un precio de 300 euros más gastos de envío. El ganador del Premio Nacional de Moda en 2018 edita su libro que cuenta con 432 páginas, de las cuales 370 son ilustraciones y 365 autorretratos a toda página, en los que Adrover, vencedor en el año 2000 del prestigioso premio Perry Ellis al mejor diseñador emergente, luce las siluetas en el mismo orden cronológico en que se mostraron en la pasarela. “No ha sido fácil; siento como si hubiera dado a luz al conocimiento y las experiencias que he acumulado a lo largo de mi vida. Mi corazón está ahí dentro, esperando para contarte y mostrarte cómo la ropa tiene alma”, explica a través de su cuenta de Instagram.

Cada ejemplar pesa 4 kilogramos y presenta unas medidas ilustres: 32 centímetros de ancho, 28 de alto y 5 de grosor. Es un libro escrito en inglés y cuidado al milímetro. Su portada es de tapa dura en tela con estampado plateado, toda una declaración de intenciones: “Ha sido muy intenso, pero estoy muy feliz. Creo que es lo mejor que he hecho nunca, estoy seguro. Es mi legado”.

Salió a la venta el 12 de diciembre, es una “edición de lujo limitada, numerada y firmada a mano”, que solo se puede comprar en su página web. “Hay que trabajar muy duro para conseguir cosas, pero cuando las consigues eres más feliz que cualquier multimillonario... Este libro recoge la «obra» de Miguel Adrover en 432 páginas, 365 de las cuales son autorretratos a toda página, en los que luce las siluetas en el mismo orden cronológico en que se mostraron en la pasarela”, cuenta en otra de sus publicaciones en redes sociales.

“Las prendas son creaciones originales que llevaron los modelos en la pasarela. Dividido en nueve secciones, una por cada colección, el libro incluye textos narrados por Adrover, que describen con detalle poético el ambiente y la inspiración detrás de cada presentación, comenzando con «Manaus-Chiapas-NYC», presentada en 1999, y terminando con «OUT OF MY MIND» en 2012”, añade.

En la presentación del libro en su página web (ilovemycustomersmigueladrover.com) invita a adentrarse en el mundo “surrealista del visionario pensador, artista rebelde y diseñador Miguel Adrover, donde su trabajo en el mundo de la moda, su propio cuerpo y su mirada fotográfica se unen en una fascinante serie de 365 autorretratos, perfeccionados a lo largo de siete años en la casa familiar de Mallorca”.

El deseo del artista mallorquín es que lo acompañen en su propio viaje, “encarnando las Tres Gracias de la moda, el diseñador, el modelo y el fotógrafo, Adrover se convierte en los fascinantes personajes y las visiones chamánicas de Nueva York, Manaos, Egipto, Cuba y Mallorca, que él mismo ha creado a partir de telas. Su propuesta, aquí, es acompañarle en un viaje encantador y abundante de magia de la vida real”.

El libro cuenta con textos de Karen Van Godtsenhoven, Angelo Flaccavento, Phliw Ward y Ginia Bellafante, periodista de The New York Times. La impresión ha corrido a cargo de la empresa mallorquina Imprenta Bahía.

Interior del libro. / ilovemycustomersmigueladrover.com / DMA

Ramón Giner, diseñador de la obra

Ramón Giner, que fue distinguido en 2018 con un Laus de diseño gráfico por el catálogo Miró-Sert, la construcció d´una amistat, que les encargó la Fundació Pilar Juncosa i Joan Miró y el Col·legi d ´Arquitectes de Balears, también se ha encargado de la disposición del libro de Adrover.

2025: un documental y el rechazo a Rosalía

Miguel Adrover rechazó trabajar para Rosalía al considerar que la cantante no se posicionó a favor de Palestina y, a través de sus redes sociales, la animó a hacer “lo correcto” utilizando su proyección pública.

Adrover dijo que no a crear un custom look para Rosalía, tal como le había propuesto el equipo de la cantante catalana. El entorno del diseñador declinó la oferta alegando que “Miguel no trabaja con ningún artista que no apoye públicamente a Palestina”.

El cineasta Gonzalo Hergueta firmó el documental ‘The designer is dead’, coproducido por C. Tangana, que trata sobre el diseñador mallorquín que desafió la moda, triunfó en el Nueva York de los años 90 y regresó a su pueblo natal. Fue estrenado en 2025 en el Atlàntida Mallorca Film Festival.