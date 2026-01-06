Giras de aniversario: una forma de huir del presente

¿Cuándo comenzó el pop a ponerse nostálgico? Las giras de aniversario entraron en escena hace años y hoy, en algunas programaciones, casi hay más conciertos de esos que de los otros. Tours que celebran con una cifra redonda los años de andadura de un artista o los de un álbum de cabecera. Pueden sugerir acomodo o falta de creatividad, pero se han establecido en la maquinaria del directo, a juego con la conversión del concierto en un evento celebrativo bañado en confeti. Con hits, muchos hits.

Sin salir de nuestra escena, tras giras como las de Triángulo de Amor Bizarro (20 años), Los Planetas y Mónica Naranjo (ambas por su 30º aniversario) o Els Pets (40º), en este 2026 llegarán la de Els Amics de les Arts y la de Búhos (20 años) y las de Pastora y Álex Ubago (25). Sílvia Pérez Cruz celebrará sus 30 años, como Revólver; Iván Ferreiro, los 35; Mikel Erentxun y Sopa de Cabra girarán por su 40º aniversario, y Jeanette soplará en concierto sus 50 velas. En la arena internacional vemos giras conmemorativas de Iron Maiden, Twisted Sister, Rush, Europe, Dream Theater, Belle and Sebastian, Halsey, Erikah Badu, Spiritualized, Death Cab For Cutie, Cat Power, Yeah Yeah Yeahs, Bloc Party, The Pogues, TV on the Radio, Built for Spill...

Son tours que se basan en un material contrastado, que no te va a hacer perder el tiempo, y que invoca épocas doradas o iniciáticas (para el artista y para ti). Se trata de sentirte más joven durante dos horas, revivir una emoción extraviada, tocar mitología. No hace falta que pasen siglos para producir ese efecto, como hemos visto con el 10º aniversario festejado por Viva Suecia y por Joan Dausà. Entre el público se reúnen admiradores que vivieron la película a tiempo real y otros cazados por una ola que cruza umbrales generacionales y alimenta la cuadratura del círculo: hacerte sentir nostálgico por algo que no viviste.

Se percibe una vibración que va más allá de la música y que ayuda a entender por qué este tipo de giras, lejos de agotarse, van a más. Son la promesa de una inmersión en un territorio seguro, ahora que parece que todo se tambalea. Y para los artistas, el chollo es notorio: máxima ganancia sin pasar por el estudio. Repetir lo que un día funcionó es un acto comprensible, solo que, entre una gira de aniversario y otra, es pertinente preguntarte si el directo puede acabar perdiéndose en un bucle levemente empalagoso, una infinita fiesta de cumpleaños en la que acabas cubierto de serpentinas y con la nariz pringada de pastel de nata.