Muere el fotógrafo mallorquín Miguel Font: un adiós en blanco y negro

El fotógrafo Miguel Font (1948) ha fallecido este martes en Palma a los 77 años. Con su muerte, la fotografía balear pierde a uno de sus grandes referentes del documentalismo humanista en blanco y negro. Formado en la escuela Richter-Elisava de Barcelona, Font regresó pronto a Ciutat, donde instaló su estudio y desde donde construyó una carrera marcada por el rigor, la discreción y la fidelidad a una forma muy personal de entender la fotografía. Paralelamente a su faceta artística, trabajó en proyectos de publicidad, ilustración y colaboró con artistas, galerías de arte y medios de comunicación.

Una mirada fiel a la realidad

Miguel Font fue un firme defensor del blanco y negro. Fiel a la tradición de los fotógrafos documentalistas, nunca manipulaba sus imágenes: el encuadre era siempre una decisión previa al disparo, sin artificios ni retoques posteriores. Su obra se centró de manera constante en las personas y los rostros anónimos, captados en escenas cotidianas y entornos urbanos. Esta mirada se refleja en sus conocidas series dedicadas a ciudades como Palma, La Habana o Tel Aviv, siendo esta última uno de sus proyectos más recientes y reconocidos.

A lo largo de su carrera, Miguel Font expuso su trabajo en numerosos espacios culturales. Entre las muestras más destacadas figuran «Fotografía en las Baleares» en el Centro de Cultura Sa Nostra, «Arquitectura y Paisaje» en el Col·legi Oficial d’Arquitectes de les Illes Balears, «Habana: Blanco y negro» en Galerías Costa o «Contrastes» en la Galería Mediterrània.

En 2004, el Ayuntamiento de Palma le dedicó una exposición monográfica en el Casal Solleric, titulada «Miquel Font, fotografiando Palma 1993-2004», un reconocimiento institucional a su mirada sobre la ciudad. También participó en exposiciones itinerantes de fotografía contemporánea en Barcelona, Alemania y Rusia, y presentó proyectos como «Viva Tel Aviv», que recorrió varias ciudades españolas.

Una obra compartida con la literatura

Junto al escritor Miquel Segura, publicó el libro «Cuba/Mallorca. Pasión en blanco y negro» (1999), una obra que sintetiza dos territorios unidos por una misma sensibilidad visual y literaria, y que se ha convertido en una referencia dentro de la fotografía documental balear. Con la muerte de Miguel Font desaparece una voz silenciosa pero esencial de la fotografía en Mallorca. Su legado, construido durante décadas con paciencia y honestidad, permanece como un testimonio humano de la vida urbana, lejos de modas y artificios.