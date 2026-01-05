Estos son los videoclips en catalán de artistas baleares más vistos en YouTube en 2025
Enderrock ha dado a conocer la lista de clips con mayor número de reproducciones
Enderrock ha dado a conocer el top 25 de los clips en catalán de artistas baleares más vistos en YouTube durante el pasado 2025. Una lista que encabeza Donallop, con ‘De zero a mil (Molt fort II)’, videoclip dirigido por Bosco Ventura que suma 106.100 reproducciones; seguido de Maria Jaume + Fades, con ‘Mon Cheri Go Home’, con 94.000 reproducciones; y Suasi, que alcanzó las 53.700 visualizaciones con ‘Com a músics’.
El top 10 se completa, por este orden, con Xanguito + Juanjo Monserrat (‘ReSidEnts gO hOme’, 35.600 reproducciones); Xavibo (‘Niguals’, 32.900); Fades + Samantha Hudson (‘Artificial remix’, 32.800); The Binigaus Band (‘Davall sa manta’, 30.500); Fades (‘Massa rossa’, 14.300); Pèl de Gall (‘A ple pulmó’, 12.300) y Maria Hein (‘Nonadas’, 10.000).
Otros grupos presentes en el top 25 de Enderrock son Verlaat + Anna Ferrer x Frank Pons + Bon Ball Tenim, Júlia Colom, Toc de Queda, Saïm, Suc i Sopes, Negre y Ànimos Parrec.
Los valencianos Figa Flawas encabezan el ránking de los videoclips en catalán más vistos de 2025 por segundo año consecutivo con ‘A la freska’, seguidos por The Tyets, La Fúmiga e Ivan Herzog. Los clips en catalán publicados el pasado año acumulan 17,5 millones de visualizaciones, un 42 por ciento menos que en 2024. Donallop es el primer grupo de Balears que figura en el top 100 de los clips en catalán con más reproducciones, en el número 40 de la lista.
