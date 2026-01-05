'L'Adoració dels Reis d'Orient' se traslada al teatro Xesc Forteza de Palma debido al mal tiempo

La representación de L'Adoració dels treis reis d’Orient tendrá lugar este 6 de enero de 2026, a las 12 horas, en el teatro municipal Xesc Forteza debido a la previsión de lluvia y frío.

El Ayuntamiento ha decidido trasladar la tradicional representación del texto de Llorenç Moyà, que alcanza su 41 edición gracias a Taula Rodona Teatre, y no se llevará a cabo en ses Voltes, como es habitual, sino en el Xesc Forteza.

Cada 6 de enero, en L’Adoració dels treis reis d’Orient, políticos, artistas y profesionales de otros ámbitos se convierten en actores para representar este texto de Llorenç Moyà en el que cada año introducen morcillas de actualidad. El director teatral Bernat Pujol, recientemente distinguido con una Medalla de Oro de Palma, está al frente de la función, con el que se cierra el programa de actividades navideñas organizadas por el Ayuntamiento.

Este año el reparto es el siguiente:

Maestro de ceremonias: Rosamaría Alberdi Castell, profesora emérita del Departamento de Enfermería y fisioterapia de la UIB.

Herodes: Lluís Apesteguia, exalcalde de Deià y diputado de Més per Mallorca en el Parlament.

Mayordomo: Pedro Vidal Monserrat, secretario autonómico de Cultura y Deportes del Govern.

Secretario: Josep Lluís Pol i Llompart, profesor de matemáticas y divulgador científico.

General: Llorenç G. Bauzá de Keizer, teniente de alcalde del Ayuntamiento de Palma y presidente de Emaya.

Rey Melchor: Margalida Fullana Arrom, alcaldesa de Algaida (PSOE).

Rey Gaspar: María Francisca Oliver Gelabert, banquera privada senior en Andbank.

Rey Baltasar: Toni Canyelles, secretario de Homes per la Igualtat de Mallorca.

Criado del rey Melchor: Caterina Karmany Jaume, escritora y corresponsal para TV3 y Catalunya Radio en Baleares.

Criado del rey Gaspar: Joana Maria Pastor Perelló, escritora y archivera en el Parlament.

Criado del rey Baltasar: Albert Abad Pérez, director general de gobierno municipal del Ayuntamiento de Palma.

Doctor de la Ley 1: Joaquín Marín Portugués, vicepresidente de la Cofradía de Nuestra Señora de la Esperanza y de la Paz.

Doctor de la Ley 2: Julio Carvajal Franco, arquitecto y vocal de ARCA.

Sibil·la: Mary A. Lambourne Bethencourt, cantante y compositora.

San José: Matthew Taylor Shaw, comadrón jubilado.

María Santísima: Vega Escribano, cantante lírica.

Ángel: Marina Despuig Truyols, asistenta de dirección en ciberseguridad.

Demonio: Lluc Pol Bonnín, jurista funcionario de la CAIB

Portavoz de los pastores: Silvia Vera García, referente mayor del Consejo Territorial de la ONCE.

Pastores: Aina Segura, Carles Expósito, Elisabet Sales, Catalina Sales, Pep Balaguer y Àngel Gené.