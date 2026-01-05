El Castillo de San Carlos inicia el sistema de cobro para visitar sus instalaciones
Con la compra de una entrada (el precio máximo es de 5€) se da acceso a la fortaleza y permite hacer el recorrido por dentro del castillo
El Castillo de San Carlos inició el pasado 2 de enero el sistema de cobro para visitar sus instalaciones, según ha informado en una nota de prensa.
Con la compra de una entrada (el precio máximo es de 5€) se da acceso a la fortaleza y permite hacer el recorrido por dentro del castillo, patio de armas, colección de armas Llorente, torreón y recorrido por la parte superior de las murallas. Una vez en la fortaleza se puede acceder también a las salas visitables del museo militar.
El resto de las instalaciones son de visita gratuita, es decir, el acceso al bar-cafetería, el paseo por los jardines, contemplando las exposiciones de esculturas y los fondos museísticos exteriores, así como la visita del revellín a través del camino del frente marítimo, pueden ser visitados sin necesidad de comprar una entrada.
A este precio, máximo de 5€, le acompañan otras tarifas especiales para familias numerosas, tarjeta ciudadana, pensionistas, etc, manteniéndose como día gratuito los miércoles. Existe también un bono anual por un precio de 12€.
El cobro de entradas busca garantizar la conservación del monumento y asegurar una gestión sostenible del patrimonio. “Es una forma de mentalizar a los visitantes sobre el esfuerzo que supone el mantenimiento del patrimonio histórico, a la vez que permite que éstos se identifiquen con ese esfuerzo. Por otro lado, refuerza la percepción del mismo como bien cultural de valor histórico y patrimonial. El dinero recaudado, tras quitar los gastos de gestión, pasará a formar parte del presupuesto del Consorcio para mantenimiento y mejora de las instalaciones, con el que sufragan gastos como la dotación de accesibilidad a las instalaciones, restauración del foso, etc”, se señala en la nota.
