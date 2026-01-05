Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Castillo de San Carlos inicia el sistema de cobro para visitar sus instalaciones

Con la compra de una entrada (el precio máximo es de 5€) se da acceso a la fortaleza y permite hacer el recorrido por dentro del castillo

Imagen del Castillo de San Carlos

Gabi Rodas

Palma

El Castillo de San Carlos inició el pasado 2 de enero el sistema de cobro para visitar sus instalaciones, según ha informado en una nota de prensa.

Con la compra de una entrada (el precio máximo es de 5€) se da acceso a la fortaleza y permite hacer el recorrido por dentro del castillo, patio de armas, colección de armas Llorente, torreón y recorrido por la parte superior de las murallas. Una vez en la fortaleza se puede acceder también a las salas visitables del museo militar.

El resto de las instalaciones son de visita gratuita, es decir, el acceso al bar-cafetería, el paseo por los jardines, contemplando las exposiciones de esculturas y los fondos museísticos exteriores, así como la visita del revellín a través del camino del frente marítimo, pueden ser visitados sin necesidad de comprar una entrada.

A este precio, máximo de 5€, le acompañan otras tarifas especiales para familias numerosas, tarjeta ciudadana, pensionistas, etc, manteniéndose como día gratuito los miércoles. Existe también un bono anual por un precio de 12€.

El cobro de entradas busca garantizar la conservación del monumento y asegurar una gestión sostenible del patrimonio. “Es una forma de mentalizar a los visitantes sobre el esfuerzo que supone el mantenimiento del patrimonio histórico, a la vez que permite que éstos se identifiquen con ese esfuerzo. Por otro lado, refuerza la percepción del mismo como bien cultural de valor histórico y patrimonial. El dinero recaudado, tras quitar los gastos de gestión, pasará a formar parte del presupuesto del Consorcio para mantenimiento y mejora de las instalaciones, con el que sufragan gastos como la dotación de accesibilidad a las instalaciones, restauración del foso, etc”, se señala en la nota.

