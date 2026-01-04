Música
Maria del Mar Bonet rememora en el Teatre Principal d’Inca el mítico concierto del Olympia de París
Palma
Maria del Mar Bonet rememoró ayer en el Teatre Principal d’Inca el mítico concierto del Olympia de París con motivo del 50 aniversario de la celebración de España en libertad.
La cantante mallorquina, un referente de la música mediterránea y figura esencial de la canción popular, interpretó el repertorio de una actuación en 1975 que marcó un punto de inflexión en su reconocida trayectoria musical.
