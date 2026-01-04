Casi un centenar de intérpretes amenizan la ruta musicada de Raixa

Unas 2.000 personas se acercaron ayer hasta la finca pública de Raixa para disfrutar del evento cultural con el queinicia 2026. Era una ruta musicada en la que los asistentes pudieron disfrutar de diferentes expresiones artísticas a través de un paseo por la posesión mallorquina, en la que participaron más de 90 intérpretes entre músicos, coros y solistas. De este modo se ha puesto el colofón de las fiestas navideñas en la finca más emblemática de la isla, abriendo al público de todas las edades una muestra de coros, orquestas, bailes de danza y el canto de la Sibil·la.

Otro de los escenarios del recorrido musicado. |

Conjuntos de cámara, dúos, tríos, con cuerda, viento madera y viento metal fueron los protagonistas en diferentes lugares del recorrido y crearon un ambiente especial en la posesión mallorquina. Una recopilación de villancicos acompañados con el piano fue la propuesta del Orfeó Balear. Una celebración coral que une tradición, emoción y belleza en un mismo escenario. Un espectáculo que ha transmitido a los asistentes el espíritu de Navidad con profundidad, según indicaron desde el Consell en una nota de prensa.

Era un recorrido sonoro a través de algunas de las obras más representativas del repertorio navideño, combinando el patrimonio musical mallorquín, la música clásica europea y las armonías corales modernas, con una selección de obras corales tradicionales, populares e internacionales como el Cant dels ocells, La pastora Caterina, Christmas Lullaby, Adeste Fideles y el Hallelujah, entre otros. n