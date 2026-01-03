Palma presenta su candidatura a Capital Europea de la Cultura 2031: "Hay confianza del trabajo muy bien hecho"

Palma sigue avanzando en la carrera para convertirse en Capital Europea de la Cultura en 2031. Hace tan solo unos días que presentó el llamado Bid book, el documento estratégico de unas 60 páginas que recoge el proyecto cultural, social y urbano propuesto. Semanas antes presentó la oficina para acercar este proyecto a la ciudadanía. Javier Bonet, teniente de alcalde de Cultura, reconoce que “hay nervios” por ir superando las fases de selección marcadas por el Ministerio de Cultura y Europa, pero también “hay confianza del trabajo muy bien hecho y de un proyecto sólido”. Anticipa que será más de una persona las que defenderán esta candidatura ante el jurado europeo que valorará las propuestas en los próximos meses.

Además de Palma, y si no hay sorpresas, Granada, Jerez, Toledo, Oviedo, Cáceres, Las Palmas de Gran Canaria, Burgos y el pequeño municipio valenciano de Potries, con algo más de un millar de habitantes, han comunicado que han presentado candidatura, título que se compartirá con la ciudad de Victoria, en Malta. De estas ‘rivales’, Bonet considera que hay dos ciudades que juegan con ventaja por el simple hecho de que llevan más tiempo preparándose. “No hay candidatas más bien posicionadas o menos, porque al final hay un jurado europeo, con dos personas únicamente españolas designadas por el Ministerio de Cultura. Por lo tanto, cuesta saber cuáles son las mejores posicionadas o menos, pero sí que es verdad que, con los datos objetivos sobre la mesa, Granada hace 30 años que se está preparando, porque se ha presentado dos veces y dos veces lo ha perdido. Y Jerez, por ejemplo, tiene 15 años de margen con el resto de candidaturas. Y, a priori, son candidaturas muy fuertes, porque llevan muchos años preparándose. Nosotros, nos hemos presentado con un año y poco más de trabajo”, explica el teniente de alcalde de Cultura en Palma.

El ministerio de Cultura confirmará qué candidaturas han presentado correctamente la documentación requerida a mediados de enero. “Por ahora solo sabemos que hay una serie de ciudades que han dicho que se han presentado y otras que dijeron que se iban a presentar, pero no tenemos más información. Tampoco sabemos si lo que han presentado es correcto o no”, puntualiza Bonet. El equipo de Palma 2031 calcula que en febrero o a principios de marzo sabrán si están en la terna final.

Si algo tienen en común las diferentes aspirantes a ser Capital Europea de la Cultura en 2031 es un importante patrimonio histórico-artístico, pero en opinión de Bonet, no es lo fundamental: “Toda esa parte patrimonial tenía un peso importantísimo a la hora de sacar capitales europeas de la cultura. Por eso, muchas de las ciudades que se presentan tienen mucho patrimonio cultural y arquitectónico. Ahora esta parte del patrimonio cultural y arquitectónico ha perdido mucho peso y es una parte más de las que se tienen en cuenta. Esto juega en contra de estas ciudades que lo han apostado todo a la parte patrimonial”. Por contra, y a lo que defiende Palma, se valora la programación cultural, la integración del medio ambiente, la accesibilidad, la integración de todos los barrios de la ciudad, la inclusión social…

Uno de los pasos que hay que cumplir es la defensa de la candidatura ante el jurado internacional y en este punto Palma ha decidido que serán varias las personas que defiendan su proyecto. Superado este trámite, se sabrá si Ciutat es una de las candidatas a ser Capital Europea de la Cultura y se intensificará el trabajo de las mesas artísticas para presentar un proyecto ampliado. A finales de este 2026 se anunciará a la ganadora en este proceso.

Las otras ciudades que aspiran a ser Capital Europea de la Cultura 2031

Granada

La ciudad lleva décadas trabajando para conseguir este reconocimiento. Cuenta con el apoyo de la finlandesa Oulu, Capital Europea de la Cultura en 2026, así como el de Victoria (Malta).

Toledo

“Es una oportunidad con mayúsculas para volver a convertir a Toledo en luz de Europa, recogiendo lo mejor de nuestro legado y proyectándolo al futuro”.

La candidatura de Toledo quiere volver a convertir la ciudad "en luz de Europa". / Carlos Luján

Jerez

En este 2026 es Capital Española de la Gastronomía y también lleva varios años preparando su proyecto para ser Capital Europea de la Cultura postulándose como modelo de sostenibilidad y patrimonio cultural.

Potries

“Tenemos un objetivo principal: escuchar la voz de las pequeñas ciudades de toda Europa. Luchemos por nuestros derechos”, defiende la candidatura de este municipio valenciano de poco más de 1.000 habitantes.

Potries es un municipio pequeño de la Comunitat Valenciana. / Ayuntamiento de Potries

Las Palmas de Gran Canaria

Propone una “auténtica Rebelión de la Geografía que sitúe a las ciudades y regiones ultraperiféricas en el centro de la cultura europea".

Oviedo

El plan estratégico de su candidatura prevé abrir salas de exposiciones y residencias de creadores en espacios degradados.

Burgos

Burgos reivindica ser cuna del primer europeo y del castellano y propone “mirar al futuro desde la cultura como bien común, una fuerza capaz de inspirar transformación y fortalecer los valores que unen a Europa”.

Cáceres

Esta candidatura se basa en la «transcultura», un homenaje a la trashumancia tradicional. «Nos movemos juntos, cuidamos del camino y compartimos los recursos», explica el equipo.