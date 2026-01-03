Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Artes visuales

Grip Face expone en Taiwán en una de sus galerías más prestigiosas

El artista mallorquín protagoniza una individual en Yiri Arts y plantea «una reflexión crítica y poética sobre la huida, el refugio y otros futuros»

La cabaña de espejos «actúa como núcleo conceptual y físico»

La cabaña de espejos «actúa como núcleo conceptual y físico» / Yiri Arts

Raquel Galán

Raquel Galán

Palma

El artista mallorquín Grip Face, el alter ego de David Oliver, expone en la prestigiosa galería Yiri Arts, en Taiwán, su primera individual en el país asiático y plantea «una reflexión crítica y poética sobre la huida, el refugio y la posibilidad de imaginar otros futuros».

Lo hace tras su exposición en la Fundació Miró de Palma, que permanecerá abierta hasta la primavera y en la que denuncia la hipocresía de la Unión Europea.

Grip Face ofrece ahora en Taipéi otra propuesta con «una fuerte carga conceptual y formal» titulada A letter lost in the offline refuge, en la que su relato ficticio de carácter onírico lleva al espectador al «estado actual de la civilización humana y su posible declive planetario».

El nuevo proyecto expositivo, con «una narrativa simbólica», se estructura como una instalación inmersiva en la que las pinturas, cercanas al lenguaje del cartel, y la instalación dialogan «como un único cuerpo narrativo».

Sus característicos personajes en la nueva exposición

Sus característicos personajes en la nueva exposición / Yiri Arts

Cabaña de espejos

En el centro de la sala expositiva hay una cabaña de espejos que «actúa como núcleo conceptual y físico de la muestra», ya que con el juego óptico se reflejan y fragmentan las obras, revelando las imágenes y los reversos.

La narración onírica presenta la historia de una tribu que «decide alejarse del mundo contemporáneo al percibir su colapso inminente, enviando señales encriptadas como advertencia y guía hacia un futuro más consciente», tal como explican en una nota de prensa.

A letter lost in the offline refuge nace de un cuento escrito por Grip Face en el que una tribu se aleja de la sociedad contemporánea «ante el inminente colapso ecológico y económico del mundo humano".

"En su retirada, construyen una forma de vida utópica y autosuficiente, un refugio offline con el que reimaginan nuevas estructuras de convivencia. Sin embargo, dicha comunidad no rompe del todo su vínculo con la civilización y envían mensajes encriptados al mundo exterior», detallan sobre el cuento convertido en exposición, donde ese imaginario se traduce en una experiencia espacial.

