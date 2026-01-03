La prèvia
Els reis ens portaran música
Per avui matí estava previst el tradicional concert setmanal d’orgue a l’església d’Alaró, però, per motius de tipus familiar, la defunció del pare de l’organista, aquesta cita ha quedat cancel·lada. Des d’aquí enviam el condol a Miquel Bennàssar, que dissabte rere dissabte ens fa vibrar a través de les seves improvisacions i la lectura atenta d’obres dels grans compositors, Bach, sempre.
A la Colònia de Sant Pere, avui capvespre tenim un concert coral a l’església (19h), organitzat pels Amics de la Música.
A l’Auditòrium de Palma, avui (20h) ballet amb El llac dels cignes i demà (18h), amb El Trencanous, dos ballets mostrats per la Internacional Ballet Company.
Avui i demà, a la Sala Mozart del mateix edifici (17h), el musical Aladdin.
Demà en el teatre Principal d’Inca, recital de Maria del Mar Bonet (20h).
Dimarts dia 6, Dia dels Reis, l’Acadèmia 1830 i el Cor Studium, juntament amb quatre solistes vocals, ens acostaran les dues darreres cantates, la 5 i la 6, de l’Oratori de Nadal de Bach, les dues en les quals el compositor va musicar l’anunci de l’estrella als mítics personatges i la seva anada a adorar a la cova de Betlem. El concert tendrà lloc a l’església de Santa Creu de Palma a les 20.30 hores. Fernando Marina dirigirà la sessió.
El mateix dia i a les 19 hores a Inca, Concert de Reis amb l’Orfeó l’Harpa d’Inca i Unió Musical inquera, en el teatre.
Suscríbete para seguir leyendo
- Llega una masa de aire frío ártico a Mallorca: la Aemet avisa de la primera nevada del año en la Serra de Tramuntana
- Investigado un conductor por circular en Marratxí con placas falsas de matrícula y sin carné
- Agentes de la propiedad inmobiliaria y Govern abren en enero la lucha contra el fraude en la vivienda de Baleares
- Forbes elige al mejor colegio de Mallorca de 2025
- La imparable fuga de talento balear hacia el Báltico: la Microbiología de la UIB también emigra a Suecia
- ¡Me da igual todo. He venido a robaros!': Un atracador asalta dos comercios de Pere Garau en una tarde y agrede a las empleadas
- Muere Miquel Contestí, histórico expresidente del Real Mallorca
- Las lluvias navideñas alivian la situación de los embalses de Gorg Blau y Cúber