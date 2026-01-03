Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Els reis ens portaran música

Per avui matí estava previst el tradicional concert setmanal d’orgue a l’església d’Alaró, però, per motius de tipus familiar, la defunció del pare de l’organista, aquesta cita ha quedat cancel·lada. Des d’aquí enviam el condol a Miquel Bennàssar, que dissabte rere dissabte ens fa vibrar a través de les seves improvisacions i la lectura atenta d’obres dels grans compositors, Bach, sempre.

A la Colònia de Sant Pere, avui capvespre tenim un concert coral a l’església (19h), organitzat pels Amics de la Música.

A l’Auditòrium de Palma, avui (20h) ballet amb El llac dels cignes i demà (18h), amb El Trencanous, dos ballets mostrats per la Internacional Ballet Company.

Avui i demà, a la Sala Mozart del mateix edifici (17h), el musical Aladdin.

Demà en el teatre Principal d’Inca, recital de Maria del Mar Bonet (20h).

Dimarts dia 6, Dia dels Reis, l’Acadèmia 1830 i el Cor Studium, juntament amb quatre solistes vocals, ens acostaran les dues darreres cantates, la 5 i la 6, de l’Oratori de Nadal de Bach, les dues en les quals el compositor va musicar l’anunci de l’estrella als mítics personatges i la seva anada a adorar a la cova de Betlem. El concert tendrà lloc a l’església de Santa Creu de Palma a les 20.30 hores. Fernando Marina dirigirà la sessió.

El mateix dia i a les 19 hores a Inca, Concert de Reis amb l’Orfeó l’Harpa d’Inca i Unió Musical inquera, en el teatre.

