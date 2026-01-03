Andrés Ferrer, nuevo director insular de Cultura: "Seguirá llegando a todos los rincones de Mallorca"

El jefe de gabinete de la consellera de Cultura del Consell de Mallorca, Andrés Ferrer, es el nuevo director insular de Cultura en sustitución de Guillem Ginard, que ha sido nombrado conseller de Turismo.

La mano derecha de Antònia Roca sigue a su lado, en un cargo más importante, para dar continuidad a las políticas culturales y a nivel patrimonial desarrolladas hasta ahora y que proseguirán este 2026 con unos presupuestos recién aprobados por la institución que lidera Llorenç Galmés.

Ferrer agradeció en primer lugar al presidente del Consell y la vicepresidenta Roca el nombramiento «por la confianza» que han depositado en él. Continuará con la labor que se ha llevado a cabo estos dos primeros años de legislatura, «en los que se ha trabajado mucho para abrir la cultura a todos los ciudadanos y para llegar a todos los rincones de la isla».

Como no podía ser de otro modo, añadió, el nuevo director insular plantea la nueva etapa en el mismo sentido iniciado por Ginard y la consellera responsable.

"Fantástico profesional"

De su antecesor en el cargo político afirmó que «no solo es un fantástico profesional, sino que es una persona con unas cualidades humanas excepcionales». Junto a él y Roca, en el área de Cultura han «conseguido un contacto permanente con todas las entidades del sector, que ha posibilitado cumplir los grandes retos que se habían proyectado», según sus palabras.

Asimismo, otro de los aspectos de los que están «más orgullosos en el departamento es que se ha conseguido un equipo humano que trabaja de la mano con el objetivo de impulsar la cultura y las tradiciones de Mallorca», concluyó en referencia no solo al nivel político, sino a todos los trabajadores.

Ferrer comenzó su trayectoria política en el PP, fue presidente de Nuevas Generaciones y después desempeñó el cargo de secretario del grupo político en el Consell de Mallorca (de 2011 a 2015) y al año siguiente en el Parlament de les Illes Balears. Profesionalmente en el ámbito privado, se ha dedicado al protocolo y la organización de eventos.

Tras su nombramiento como director insular de Cultura, la nueva jefa de gabinete del área será Marta Martínez.