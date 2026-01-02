'La Navidad en todos los sentidos' llega al final de su emocionante viaje este sábado en IB3

Este sábado, 3 de enero, a las 21,50 horas, IB3 emite el último capítulo de su programa La Navidad en todos los sentidos, conducido por la presentadora Marta Garau. Este cierre tan especial nos invita a descubrir la magia navideña a través del gusto, el último de los cinco sentidos que han guiado este emotivo y entretenido viaje por las tradiciones y curiosidades más sorprendentes de la Navidad en Balears.

A lo largo de esta serie documental, Marta Garau ha llevado a los espectadores a experimentar estas fechas de un modo único, desde cada uno de los sentidos. En este capítulo de despedida, los espectadores podrán adentrarse en el fascinante universo de los sabores que envuelve la Navidad. Cada parada de este espectacular viaje estará marcada por relatos y anécdotas que nos conectarán con el verdadero espíritu de estas fechas.

La ensaimada, imprescindible en Navidad / S'Esclop

Testimonios de cocineros y reposteros

El episodio final contará con los testimonios de cocineros, reposteros y expertos que nos sumergirán en los sabores que predominan en las mesas baleares durante la Navidad. A través de sus relatos, los espectadores podrán conocer no solo las recetas más representativas, sino también las historias que estos sabores despiertan en quienes los preparan y los disfrutan.

El programa no solo celebra las tradiciones baleares en Navidad, sino que también reflexiona sobre el verdadero significado de estas fechas. Como descubrirá Marta Garau en este último capítulo, el gusto es mucho más que un sentido; es la excusa perfecta para juntar a la familia alrededor de una mesa y disfrutar del calor del hogar y el cariño de las personas que amamos.