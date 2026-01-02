El Ayuntamiento de Palma apoya la candidatura a los Goya 2026 del corto balear ‘Les imatges arribaren a temps’

El Ayuntamiento de Palma ha mostrado su apoyo a la candidatura a los Premios Goya 2026 del cortometraje balear Les imatges arribaren a temps, dirigido por el cineasta mallorquín Jaume Carrió, en un momento clave del proceso de selección de finalistas de los galardones de la Academia de Cine.

El primer teniente de alcalde y regidor de Cultura, Javier Bonet, acompañado por el coordinador general de Cultura y Turismo, Fernando Gómez de la Cuesta, ha asistido este viernes, 2 de enero de 2026, a la presentación pública del corto en una de las salas de CineCiutat. El acto coincide con la recta final del proceso de selección de los candidatos a los Premios Goya.

Tras la dana que el pasado año destrozó y causó muertes en diferentes puntos de la comunidad valenciana, el cineasta Jaume Carrió reflexiona en Les imatges arribaren a temps sobre la pérdida y analiza la forma en que tiene la sociedad de capturar los recuerdos.

La presentación ha consistido en la proyección del cortometraje, candidato balear a los premios, seguida de un coloquio entre su director, Jaume Carrió, y el productor, Joan Bover. La conversación, moderada por el técnico de Cultura especialista en cine Javier Pueyo, ha permitido compartir con el público el proceso creativo y el recorrido del filme.

Durante el encuentro, el regidor de Cultura ha agradecido al cineasta su trabajo y le ha trasladado su enhorabuena por la trayectoria del cortometraje. Bonet ha destacado también que Les imatges arribaren a temps se proyectará, entre otros espacios, dentro de la programación del Cinema a la Fresca 2026, después de que el Consistorio haya adquirido los derechos de exhibición del corto.

Les imatges arribaren a temps es un cortometraje documental dirigido por Jaume Carrió, ganador de un Premio Goya, y producido por Joan Bover, dos veces nominado a estos galardones, a través de la productora Fars Visuals. El filme ha sido seleccionado por la Academia de Cine como uno de los 18 candidatos dentro de la categoría de Mejor Cortometraje Documental en los Premios Goya 2026.