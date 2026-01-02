Música
El Año Nuevo suena con la Simfònica
El tradicional concierto de Año Nuevo de la Orquestra Simfònica de les Illes Balears se celebró anoche en el Palacio de Congresos de Palma con obras de Mozart, Johann Strauss II, Bizet y Chapí, entre otros compositores, con un repertorio de arias de ópera, valses, polcas y zarzuela. La mezzosoprano Sandra Ferrández y el barítono Javier Franco fueron los solistas, que estuvieron bajo la dirección de Pablo Mielgo.
