Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Guillem GinardGripe en BalearesTerraza es BaluardSucesos en MallorcaHorario supermercados
instagramlinkedin

Música

El Año Nuevo suena con la Simfònica

El Año Nuevo suena con la Simfònica | GUILLEM BOSCH

El Año Nuevo suena con la Simfònica | GUILLEM BOSCH

El tradicional concierto de Año Nuevo de la Orquestra Simfònica de les Illes Balears se celebró anoche en el Palacio de Congresos de Palma con obras de Mozart, Johann Strauss II, Bizet y Chapí, entre otros compositores, con un repertorio de arias de ópera, valses, polcas y zarzuela. La mezzosoprano Sandra Ferrández y el barítono Javier Franco fueron los solistas, que estuvieron bajo la dirección de Pablo Mielgo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents