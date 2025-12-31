Sandra Ferrández, mezzosoprano: "No concibo un recital a la antigua, es teatro también"

La mezzosoprano alicantina Sandra Ferrández actuará en el tradicional Concierto de Año Nuevo de la Orquesta Sinfónica de Baleares, junto al barítono Javier Franco y dirigidos por Pablo Mielgo. Obras de Mozart, Johann Strauss II, Bizet y Chapí, entre otros compositores, integran el repertorio de valses, polcas, zarzuelas “y alguna sorpresa” que se podrá disfrutar el 1 de enero de 2026 en el Palacio de Congresos de Palma, a las 20 horas, y el día 2 en el Auditori de Manacor, a las 19.30 horas.

¿Cómo va a ser este Concierto de Año Nuevo con la Sinfónica de Baleares?

Va a ser un concierto con dúos, arias de ópera y también romanzas de zarzuela y alguna sorpresa de otro tipo de canción, más de otro estilo.

Es un repertorio extenso, como suele ser el del concierto de Año Nuevo. ¿Qué destacaría?

Desde luego la parte de la Sinfónica de Baleares, es una pasada lo que van a tocar, porque van a tocar algunas cosas de Strauss, polcas, valses y eso va a ser muy bonito, desde luego. Eso puede ser emocionante.

Y como solista, ¿cuál es su momento?

Tengo varios momentos, porque Pablo [Mielgo] nos ha dejado elegir el repertorio, pero desde luego la habanera de Carmen, como Carmen es un rol que hago bastante, pues es como mi identidad, digamos. Es como la carta de presentación, desde hace años. Pero vamos, en general el concierto me parece precioso. Todo, va a ser muy ameno y muy bonito.

En ese repertorio que Mielgo les ha permitido elegir ¿usted ha elegido la zarzuela? Porque es un género que le gusta cantar

No, no, fue idea del maestro. El maestro nos dijo, chicos, a mí y al barítono, arias y romanzas. Y yo creo que él también lo ha hecho por el público, porque es algo que al final es nuestro, es nuestra música y es que llega muchísimo, la gente vibra con la zarzuela.

Para el público el concierto de Año Nuevo siempre es uno de los más especiales del calendario de música. No sé si para los solistas también, si notan una energía diferente.

Sí que se nota, sí que se nota. Se nota la energía del público, sobre todo en estos conciertos. Yo he hecho varios en diferentes sitios y sí que se nota. Luego para un artista, también es muy bonito empezar haciendo lo que te gusta. Eso, junto con la energía que tiene el público de ganas de música, de empezar el año con música, unido a las tuyas, se convierte en algo mágico. Es bonito.

Como cantante, ¿qué es lo que más disfruta?

Yo la verdad es que empecé la carrera jovencita haciendo mucho recital, muchísimo recital, porque gané Juventudes Musicales de España, que acaba de morir su fundador, Jordi Roch, por cierto, que nos ayudó muchísimo a muchísimos músicos. Y desde ahí la verdad es que yo hice muchísimo recital, pero muchísimo, tanto en Europa, América, pero luego hay años que haces muchísima ópera, pasas al recital... Yo me llevo el teatro al recital. O sea, no concibo un recital a la antigua, lo siento. Hay que tener cuidado, porque los antiguos eran grandes artistas. Pero hubo una época en que el recital no podía ser un recital sin más. El recital es teatro también. No solo la ópera es teatro, sino el recital también.

Ha actuado varias veces ya en Mallorca. ¿Cómo es la respuesta del público de la isla?

Los mallorquines son maravillosos. Son un público cálido y tenemos muchas ganas de estar con ellos otra vez.

Y con Pablo Mielgo, ¿cuántas ocasiones ha podido trabajar con él?

Es curioso, porque Pablo y yo nos conocimos los dos debutando en lo que están haciendo ahora en Teatro Principal de Palma, en La Corte del Faraón. Él era director musical y yo era Lota. Nos conocimos en Oviedo y debutamos allí los dos. Después, más tarde, él me invitó a hacer una Novena con la Simfònica de les Illes Balears. Y ahora nos vemos de nuevo. En el concierto también estará el barítono Javier Franco, que también hizo La Traviata con el maestro con mucho éxito, en el Principal.

El día 2 repiten este concierto en el Auditori de Manacor. ¿Requiere un cuidado físico especial?

Es que el cuidado físico y psicológico, porque nosotros somos todos muy susceptibles, lo requiere aunque hagas una colaboración cantando media frase. Entonces es lo mismo, repetirlo, cantar mucho, que cantar. También nos ha cuidado mucho Pablo en ese sentido, está todo muy bien elegido, muy bien puesto en el concierto... Pero el cuidado no viene de hoy, el cuidado viene ya del día que acabé Rigoletto, el 21 de noviembre, en la Ópera de Oviedo, ahí ya empieza el cuidado. Porque claro, con las gripes, reuniones familiares con FFP2, al avión con FFP2… Ya te puedes imaginar.

Supongo que es su mayor pesadilla, ¿no?

Es nuestra mayor pesadilla, sobre todo porque cantar enfermo te trae consecuencias. Depende de cómo tengas el catarro, te puede traer consecuencias. Tenemos que cuidarnos mucho, mucho, mucho, sí.

¿Cuáles son sus proyectos para este 2026?

Cuando acabemos este recital me incorporo a la Ópera de Oviedo a hacer Carmen, es uno de mis roles, del que más producciones tengo hechas. Y cuando acabe tengo un recital precioso, que a mí me encanta, que es todo de habaneras, que se llama En modo de habanera, en el auditorio ADDA, en Alicante, que es precioso. Después empiezo con Los Estunmen, que es un espectáculo ópera que haremos en el Teatre Lliure y en los Teatros del Canal. Y luego tengo una ópera barroca y varias cosas.