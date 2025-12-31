'Padre no hay más que uno 5' ja sido la película española más taquillera del año

La asistencia a salas de cine en 2025 ha registrado un total de 65 millones de espectadores, lo que supone una caída del 8%. Además, Lilo y Stitch y Padre no hay más que uno 5 han sido las películas extranjera y española, respectivamente, más taquilleras del año. El cine español cierra 2025 con una cuota de mercado del 19%, la misma que en 2024, con un total de 12 millones de espectadores y una taquilla de 78 millones. El género de acción ha sido el que mayores éxitos ha conseguido este año seguido del drama y la animación.