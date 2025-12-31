Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

'Padre no hay más que uno 5' ja sido la película española más taquillera del año

La comedia de Santiago Segura, una apuesta segura.

La comedia de Santiago Segura, una apuesta segura. / .

EP

La asistencia a salas de cine en 2025 ha registrado un total de 65 millones de espectadores, lo que supone una caída del 8%. Además, Lilo y Stitch y Padre no hay más que uno 5 han sido las películas extranjera y española, respectivamente, más taquilleras del año. El cine español cierra 2025 con una cuota de mercado del 19%, la misma que en 2024, con un total de 12 millones de espectadores y una taquilla de 78 millones. El género de acción ha sido el que mayores éxitos ha conseguido este año seguido del drama y la animación.

