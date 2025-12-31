Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Música

Ocimax ofrece el concierto de Nochevieja de la Filarmónica de Berlín

EFE

Ocimax Palma Aficine es uno del medio centenar de cines de España que este miércoles, a partir de las 17:30 horas, ofrece en una de sus salas el concierto de Nochevieja de la Filarmónica de Berlín. El evento se retransmitirá en directo y vía satélite con un programa de dos horas dirigido por su titular, Kirill Petrenko. El programa incluirá obras de Chaikovski, Gounod, Bizet, Massenet, Chabrier y Gershwin, y contará con la participación especial del tenor francés Benjamin Bernheim, una de las voces líricas más destacadas del panorama.

