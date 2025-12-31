Ocimax ofrece el concierto de Nochevieja de la Filarmónica de Berlín

Ocimax Palma Aficine es uno del medio centenar de cines de España que este miércoles, a partir de las 17:30 horas, ofrece en una de sus salas el concierto de Nochevieja de la Filarmónica de Berlín. El evento se retransmitirá en directo y vía satélite con un programa de dos horas dirigido por su titular, Kirill Petrenko. El programa incluirá obras de Chaikovski, Gounod, Bizet, Massenet, Chabrier y Gershwin, y contará con la participación especial del tenor francés Benjamin Bernheim, una de las voces líricas más destacadas del panorama.