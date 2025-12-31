Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Editorial Moll publicará las obras completas de Joan Alcover

En la fotografía Oliver aparece, entre otros, con Joan Alcover.

Redacción Cultura

Nova Editorial Moll conmemorará el centenario de la muerte del poeta mallorquín Joan Alcover con la publicación, en febrero con una edición a cargo de la investigadora y biógrafa Maria Antònia Perelló. El primer volumen recogerá la poesía completa de Alcover y permitirá seguir su evolución literaria. Además, incorpora 64 poemas en catalán que no figuraban en el volumen Poesia, publicado en 1921. El segundo volumen estará dedicado a la prosa completa del escritor e incluirá conferencias, artículos, prólogos, presentaciones y discursos.

