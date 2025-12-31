Convocada una nueva edición del Premio Juan March Cencillo de Novela Breve

La Fundación Bartolomé March Servera ha convocado la XXXIV edición del Premio Juan March Cencillo de Novela Breve, dotado con 12.000 euros. Los interesados pueden enviar sus textos entre el 1 de enero al 15 de marzo de 2026. La organización de este premio literario dará a conocer la obra ganadora en agosto.

El Premio Juan March Cencillo de Novela Breve cuenta con una larga trayectoria en la que, como recuerda la Fundación Bartolomé March Servera, se han descubierto voces nuevas y reforzado otras conocidas: Zoé Valdés, Alfredo Taján, José Luis de Juan, María José Codes, Jesús Ferrero, Fernando Quiñones, Irene Gracia, Miguel Dalmau, o Mariano Antolín Rato son algunas de ellas. El premiado en 2025 ha sido Pablo Colacrai con El paraguas de Chéjov.

Según consta en las bases de este premio, las obras presentadas deben ser originales e inéditas, con una extensión de 75 a 110 folios tamaño DIN-A4 (máximo 30 líneas por folio y cuerpo 12) encuadernados, mecanografiados a doble espacio. Pueden estar escritas en castellano o catalán. El premio se hará público en agosto y la obra premiada será publicada por la Editorial Pre-Textos y la Fundación Bartolomé March Servera.

Las bases de este concurso literario incluyen la posibilidad de que el jurado declare desierto el premio, situación que no se ha dado en sus más de treinta ediciones.