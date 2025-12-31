El Consell y el Teatre Principal llevan la zarzuela a las residencias del IMAS por Navidad
La soprano Natalia Salom, el tenor Antoni Lliteres y la pianista Alicia Moreno han ofrecido dos conciertos en los centros de las Germanetes dels Pobres de Palma y de Felanitx
El Teatre Principal de Palma y el Consell de Mallorca han impulsado estas fiestas una iniciativa para acercar la zarzuela a las personas mayores que viven en residencias del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS). El proyecto se ha concretado en dos conciertos celebrados los días 30 y 31 de diciembre en las Germanetes dels Pobres de Palma y en la Residencia de Felanitx.
Las actuaciones han corrido a cargo de tres intérpretes mallorquines con una sólida trayectoria artística: la soprano Natalia Salom, el tenor Antoni Lliteres y la pianista Alicia Moreno. El programa ha incluido una selección de arias y dúos emblemáticos del género, con títulos tan populares como El huésped del Sevillano, Luisa Fernanda, La tabernera del puerto, Las hijas del Zebedeo o El barbero de Sevilla, que han despertado recuerdos y emociones entre los asistentes.
Al concierto celebrado este miércoles en la residencia Sant Josep ha asistido la vicepresidenta del Consell de Mallorca y consellera de Cultura y Patrimonio, Antònia Roca, junto a la directora insular de Atención Comunitaria y Promoción de la Autonomía Personal, Catalina Maria Mascaró.
La iniciativa forma parte del compromiso social del Teatre Principal con una cultura accesible e inclusiva, que sitúe a las personas en el centro de la experiencia artística y contribuya a su bienestar. Según el director del teatro, Miquel Martorell, «la zarzuela no solo vuelve al Principal, sino que viaja a las residencias públicas para alegrar la Navidad a las personas mayores», en lo que ha definido como el primer proyecto conjunto con el IMAS.
Este programa coincide, además, con el regreso de la zarzuela a la Sala Grande del Teatre Principal de Palma, que el próximo 9 de enero estrenará La corte de Faraón.
