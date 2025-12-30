Pedro de Montaner: "Robert Graves sabe para quién escribe, no le importa si tú no le entiendes"

El escritor e historiador Pedro de Montaner quedó fascinado por el pensamiento de Robert Graves (1895-1985) siendo muy joven, cuando leyó Siete días en Nueva Creta. Al autor británico, y a “toda una constelación” de personajes interesantes que giraba en torno a él, ha dedicado varios libros y ahora presenta El Huerto de los Naranjos revisitado: magia, brujería e intuición en Robert Graves, editado por Llibres Ramon Llull. En este volumen, el lector encontrará referencias a la mitopoesis mediterránea gravesiana, es decir, a la fabricación de mitos, centrada en Mallorca.

Para De Montaner, el autor de Yo, Claudio y de Los mitos griegos “es inabarcable”, pero en este nuevo ensayo aporta “algunos de los puntos claves para entender la mitopoesis de Graves”, avanza este pasado lunes, en un encuentro en Llibres Ramon Llull. Tras haber publicado en 2024 Robert Graves en el huerto de los Naranjos: la Mallorca mítica y mágica gravesiana, ahora se centra en la importancia que tuvieron la magia, la brujería y la intuición en la praxis creadora del británico, refugiado en Deià. “Lo que está haciendo Perico es una historia social de la literatura o de la cultura del Mediterráneo”, apunta el editor Àlex Volney.

Cuando vas leyendo a Graves, te vas dando cuenta de cómo juega contigo"

“Cuando él viene a Mallorca por primera vez, descubre el Mediterráneo y entonces es cuando ya se aproxima más a todo lo que es la mitología griega, no es que abandone totalmente lo que son las mitologías nórdicas, pero él empieza a formar sus mitopoesis”, pone en antecedentes el exdirector del Archivo y Bibliotecas Municipales de Palma que, entre otros muchos análisis, en este nuevo libro realiza un estudio comparativo entre la creación de mitos gravesiana y otros. “El de Anceo es prácticamente igual que el de Nuredduna, pero no creo para nada, en absoluto, que se pueda hablar de que Graves ha plagiado a mosén Costa i Llobera”, remarca.

Pedro de Montaner y Àlex Volney. / B.RAMON

De Montaner sitúa el comienzo de toda esta mitopoesis gravesiana en el año 1943 o 44: “Tuvo una revelación. Se le apareció un ente que se identificó como la diosa. Entonces, a partir de ahí, empezó a crear alrededor de esta figura de la diosa todo un mito, un mito que ha tenido una trascendencia enorme”. Esa diosa es la que premia a sus fieles convirtiéndoles en buenos poetas. “Para Graves, la poesía era magia. La poesía era la inspiración directa de la Diosa Blanca”, comenta De Montaner.

Para Graves, la poesía era magia, inspiración directa de la Diosa Blanca"

Leer este ensayo permite conocer mejor al autor británico, aunque no es tarea fácil, como no lo es entender su obra. “Él sabe para quién escribe, él sabe que hay gente que le va a entender, pero a él no le importa si tú no le entiendes”, incide De Montaner. “Cuando vas leyendo a Graves, te vas dando cuenta de cómo juega contigo, juega con el lector”, añade. Para el historiador, la escritura del británico está llena de claves, como sucede en Siete días en Nueva Creta, un lugar que él inventa pero que “en realidad es Mallorca”.

En esta revisita a ese imaginario huerto de los naranjos, De Montaner afirma que “Robert Graves, como tanta otra gente, cree que existe la intuición. Y él la tiene, muchísima, y la aplica”, afirma el ensayista. “En un prólogo, él explica que en Mallorca observa que hay un poso artúrico. Esto es pura intuición, porque en el momento en que él hace esta afirmación, no es posible que él sepa que existe el único testimonio artúrico que tenemos en Mallorca, que es La faula de Guillem de Torroella. Entonces, ¿cómo es posible que tenga esta intuición?”, plantea.

La primera esposa del escritor inglés, Nancy Nicholson, su amante Laura Riding, la egiptóloga y experta en brujería Margaret A. Murray, la novelista Agatha Christie, e, incluso, la Virgen de Lluc son algunas de las referencias en esta nueva aproximación a la constelación Graves explicada por De Montaner.