El libro ‘Petit mallorquinari’ acerca a los niños las tradiciones populares de Mallorca

Los niños podrán saber este miércoles, 31 de diciembre, quién es l’home dels nassos, porque solo aparece este día, o podrán conocerlo en las páginas de Petit mallorquinari.

Es la nueva publicación de Melicotó, que reúne las principales fiestas, costumbres y tradiciones de la cultura popular de Mallorca para que los más pequeños de la casa y los recién llegados «tengan una aproximación atractiva y accesible a las celebraciones y actividades típicas», en palabras del autor del texto e ilustraciones, Jaume Vich.

La marca que creó con sus socios hace casi una década para poner en valor la mallorquinidad diferencia sus productos y libros basándose en el calendario tradicional y es así como se desarrolla este volumen.

«Se divide en las cuatro estaciones y comenzamos con Sant Antoni, la primera fiesta del año, hasta que llegamos a Navidad», detalla sobre unas páginas en las que explica qué hacemos y qué comemos en las fechas señaladas.

Divulgación

La publicación está dedicada a «todas las personas, colectivos y entidades que mantienen viva nuestra cultura popular» y la idea surgió tras conocer el Tradicionari editado por la Fundació Mallorca Literària, 12 boletines mensuales centrados en la divulgación de las costumbres isleñas basándose en la información recopilada por el folclorista Rafel Ginard.

«Nuestra intención fue inspirarnos en eso, aunque dirigido a los niños para ser leído en familia, con muchas ilustraciones, un formato visual y didáctico que se puede divulgar también en clase, las bibliotecas o cualquier entidad cultural», según enumera Vich.

De hecho, tienen previsto preparar cuentacuentos y otros recursos educativos para trabajar en la cultura popular que aborda Petit mallorquinari.

El libro sobre las tradiciones populares de Mallorca / B. Ramon

Además de los niños isleños, otros lectores a los que se dirige son los nuevos residentes, porque «muchas veces relacionamos la mallorquinidad con las tradiciones de nuestros abuelos y padres que nosotros debemos transmitir. Sin embargo, lo que queremos es que este mundo de la cultura popular se expanda, que también llegue a quienes han decidido residir aquí y a las nuevas generaciones que se quieren integrar en esta tierra de acogida», como destaca el autor.

«La población se ha incrementado enormemente y la integración es compleja, por lo que si creamos materiales de este tipo u otro para facilitar un mayor entendimiento y aceptación de las costumbres, mejor que mejor», añade.

Descubrimientos

Además, «muchos mallorquines también desconocen algunas de nuestras propias fiestas», alerta sobre las sorpresas que se llevó al mostrar los primeros bocetos de su libro. Por ejemplo, Sant Joan Pelós «se celebra en varios pueblos con un baile en honor al sol el día de Sant Joan para dar la bienvenida el cambio de ciclo, pero fuera de esos lugares pocos conocen la tradición. Muchos tampoco tienen claro qué son los pancaritats, pese a que otros lo tengamos muy normalizado».

En total explica 16 celebraciones, cuatro por cada estación del año, así como costumbres de la época, entre ellas observar las lágrimas de Sant Llorenç en agosto, sin olvidar los encuentros que se producen sin una fecha específica, como los de gegants, xeremiers y dimonis.

La selección de las tradiciones no estuvo exenta de cierto debate, sobre todo debido a la integración de rituales foráneos. «Teníamos dudas sobre si explicar que en la Nit de les Ànimes los niños cogen chucherías, porque nos parecía una importación de Halloween, aunque en la cultura mallorquina tenemos el rosario de dulces y por esa parte establecimos el vínculo», según explica Vich como ejemplo. El asesoramiento de referentes de la cultura popular y el Tradicionari guiaron los pasos para crear una obra de cabecera entre quienes quieren vivir mallorquinament.