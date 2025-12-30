La International Ballet Company inaugura en Palma su gira europea de 2026

La International Ballet Company, uno de los referentes mundiales de la danza clásica, ha elegido Mallorca como punto de partida de su gira europea de 2026. El Auditorium de Palma será el escenario de este arranque con la representación de dos títulos clásicos: El lago de los cisnes, el sábado, 3 de enero, a las 20.00 horas, y El cascanueces, el domingo, 4 de enero, a las 18.00 horas.

Una escena de 'El cascanueces'. / International Ballet Company

El principal reclamo de estas funciones será la presencia de la premiada bailarina Cristina Terentiev, considerada una de las intérpretes más destacadas de su generación y ganadora del prestigioso Grand Prix de Viena. Terentiev compartirá escenario con el solista Alexandru Balan para dar vida a Odette y Odile en El lago de los cisnes así como al universo mágico de El cascanueces, acompañados por un cuerpo de baile formado por solistas procedentes de algunas de las escuelas más reconocidas de Europa del Este.

'El lago de los cisnes'. / International Ballet Company

Para esta temporada, la compañía presenta una producción renovada que apuesta por una escenografía y un vestuario concebidos para reforzar la narrativa visual sin renunciar a la esencia de la coreografía original de Marius Petipa y Lev Ivanov. Desde la dirección artística destacan que el objetivo es ofrecer al público mallorquín «una experiencia transformadora» y convertir estas representaciones en «el regalo perfecto para comenzar el año con belleza y emoción».

Con este doble programa, Palma se sitúa en el centro del calendario europeo de la danza clásica, acogiendo el inicio de una gira que recorrerá algunos de los principales teatros del continente.

Las entradas ya están a la venta en las taquillas y a través de la web oficial del Auditorium.