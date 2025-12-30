El accidente de Jaime Anglada y el adiós de Hugo Sócrate

Maldita noche, Noches de alcohol, Cada noche y Dentro de la noche son algunas de las canciones de Jaime Anglada, quien vio alterada su vida precisamente una fatídica noche, la del pasado 8 de agosto. El músico palmesano, de 53 años, fue atropellado cuando iba con su Vespa y a consecuencia del accidente fue ingresado en la UCI de Son Espases en estado de extrema gravedad y con un politraumatismo. El cantante había participado días antes en los actos sociales de la Copa del Rey de Vela MAPFRE celebrada en Palma. Dieciocho días después fue trasladado a una planta de cuidados intermedios, donde su evolución fue «muy favorable», según el comunicado que facilitó en su momento el hospital.

En ese tiempo ingresado, el cantautor fue sometido a varias intervenciones quirúrgicas, entre ellas una de cadera y otra de mandíbula, con un resultado exitoso. Las muestras de cariño hacia el músico fueron numerosas: en conciertos, festivales y redes sociales. Las últimas semanas las pasó en planta, donde recibió la visita de Felipe VI. Tanto el rey como la reina Letizia siguieron muy de cerca la recuperación de Anglada desde el día del atropello por un conductor de un vehículo que se dio a la fuga y fue detenido horas después en su domicilio. Quedó en libertad bajo fianza de 5.000 euros, a la espera de juicio. Testigos presenciales relataron que el conductor no prestó ningún auxilio y abandonó la escena a toda prisa. Tras abandonar el hospital de Son Espases, el cantautor ha continuado con la rehabilitación en otro centro.

Un año negro para la música

Este 2025 no ha sido un año bueno para la música. A nivel internacional nos han dejado grandes como Jimmy Cliff, Rick Davies y Ozzy Osbourne; de la escena nacional se nos han ido Azuquita, que residía en Palma desde hacía años y, hace unos días, Robe Iniesta de Extremoduro y Jorge Martínez de Ilegales; y los mallorquines perdíamos a mediados de marzo al percusionista argentino Hugo Sócrate, uno de los músicos más queridos de la escena local y también uno de los más versátiles y solicitados.

Integrante de bandas históricas como la Harmónica Coixa Blues Band, Hugo Sócrate falleció después de una larga enfermedad. A lo largo de su carrera grabó para Antònia Font, Daniel y la Quartet de Baño Band, Jaime Anglada y Antonio Vega, entre otros, y se movió por los terrenos del funk, rock y blues. Más de un centenar de personas le quisieron dar el último adiós en el Tanatorio Son Valentí, en una sentida ceremonia en la que no faltó la música, a cargo de Monkey Doo y Anglada, quien le rindió homenaje interpretando Todo a pulmón, canción de Alejandro Lerner que Miguel Ríos popularizó a mediados de los 80 cuya letra reza: «Que difícil se me hace mantenerme en este viaje sin saber a donde voy en realidad, Si es de ida o de vuelta si el furgón es la primera si volver es una forma de llegar». Dos meses después, medio centenar de músicos celebraron su autenticidad en Ses Voltes, una fiesta en la que participaron, entre otros, Funky Time!, Alejandra Burgos, Paco Colombàs, Carmen Jaime, Música Nostra y Riki López.