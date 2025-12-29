Una escalinata gótica de palma ‘perdida’ en Princeton

Una de las noticias más destacadas de este año ha sido la localización en el museo de arte de la Universidad de Princeton de varios elementos patrimoniales procedentes de Mallorca y que se consideraban perdidos. Un correo electrónico que llega a la redacción al mediodía de un sábado fue el inicio de una historia sorprendente, con casualidades oportunas y que ha esclarecido el paradero de la escalinata gótico-renacentista que perteneció a una casa de la calle de l’Aigua de Palma y una balaustrada y columnas procedentes de Can Aiamans.

La escalinata de la calle de l’Aigua, considerada desaparecida, fue identificada por el historiador catalán Enric Mallorquí-Ruscalleda en el museo de arte de la Universidad de Princeton hace unos años. Este descubrimiento quedó recogido en un artículo científico en 2024, pero no trascendió hasta que el propio investigador se puso en contacto con este diario el pasado mes de septiembre.

Fue en 2010 cuando la curadora del museo de Princeton contactó con Mallorquí-Ruscalleda por si le podía ayudar a descifrar la inscripción que había en una escalinata gótica que tenían en una sala. El historiador tradujo el texto, pero la identificación de esa escalera como la que estuvo en la calle de l’Aigua llegaría después, cuando Ruscalleda, leyendo un estudio de Joan Domenge Mesquida, la vio en un dibujo realizado por el tratante de arte Arthur Byne.

La historia ganó todavía más interés cuando a través de un enlace a fotos del mencionado museo, que facilitó Mallorquí-Ruscalleda, la escalinata aparecía expuesta junto a otras piezas identificadas como una «galería (balaustradas y columnas) probablemente de Can Ayamans (Casa Ayamans)», en Palma y datada en el siglo XV-XVI. El museo también informaba que esas piezas habían sido donadas en 1955 por la baronesa Cassel van Doorn.

Se sabía que el conjunto de Can Aiamans fue vendido y enviado a Estados Unidos por Josep Costa, ‘Picarol’. De ese envío hay constancia en el legado del dibujante que se había puesto a la venta pocos días antes y del que también informó este diario. Entre la documentación, aparecen referencias a los negocios y envíos de Costa a Arthur Byne, por lo que es muy probable que ‘Picarol’ fuera quien vendiera la escalinata de la calle de l’Aigua. El destinatario de todo este patrimonio, según figura publicado en diversos estudios, era el magnate de la prensa William Randolph Hearst.

‘Paysage Miró’

En el ámbito cultural, 2025 ha sido el año de Joan Miró en Palma, con varias exposiciones aglutinadas en el proyecto Paysage Miró y que se ha podido ver en la Llotja, la Fundació Miró Mallorca, Es Baluard, el Casal Solleric y el Museu de Mallorca. La propuesta ha sido el mayor homenaje al genio catalán afincado en Mallorca organizada hasta el momento y ha contado con la colaboración del Museo Reina Sofía, del Museu d’Art Contemporani de Barcelona (Macba), la Fundació Miró de la Ciutat Comtal y de Successió Miró, que han cedido piezas.

Las exposiciones de la Llotja, de la Fundació Miró en Palma y en el Museu de Mallorca todavía se pueden visitar.