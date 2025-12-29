Bendita irreverencia

Acaba el 2025 —muy productivo en lo que se refiere a la escena local— con dos estrenos y una propuesta que viene de triunfar en Barcelona, el Lliure incluido.

En el Principal de Inca, la dirección de Miquel Àngel Raió aborda el doble reto de sacar petróleo de un presupuesto que siempre podría ser mayor y de atraer a un público difícil. En Gàbia ha recogido el guante y el talento de Miquel Àngel Aguiló para poner en diálogo la música de Bach para violonchelo con la danza, la palabra y la imagen. Las suites desfilaron ante los ojos y oídos de unos espectadores que envolvían la escena, presidida por una jaula de metacrilato donde se concitaban las metáforas, los cuerpos en movimientos y el texto. Fueron tres conciertos escénicos, a razón de dos suites cada uno, donde el instrumento dialogó con Mar Aguiló, Suso33, Daniel Abreu, Conchi Almeda, Sol Picó y el propio Raió, que aportó sus videocreaciones. Asistí a la tercera entrega y maldije no poder haber disfrutado de las dos anteriores. Por el bien de todos, ojalá gire mucho.

Tres episodios tiene también el artefacto que ha creado Miquel Mas Fiol a cuenta de la condición milenial. Càndid i l’optimisme, Les penes del jove Werther i Els miserables utilizan la base que nos dejaron Voltaire, Goethe y Víctor Hugo para hablar de temas que nos interpelan, agobian, ilusionas y frustran. Las tres se exhibieron en formato maratón en el Teatre Lliure y ahora aterrizan en Mallorca. La primera se pudo ver en Inca y las otras dos están programadas por el Teatre del Mar. Lo mejor que puedo decir de Werther, la única que he visto de momento, es que me generó la urgencia de las otras dos. Mas Fiol convierte la angustia romántica del clásico en una plataforma para la autoficción, en un pretexto para romper la cuarta pared, en una lección de irreverencia, en un juego de equilibrios entre el drama, la risa floja del «joder, eso es tristísimo, pero me parto», el cabaret, el clown, el humor negro, la ironía... Si habéis llegado hasta aquí y no habéis visto la pieza estaréis pensando que todo eso se ha levantado con una troupe sobre el escenario... y no: la hora y veinte que dura la función la sostiene una sola actriz. Mel Salvatierra es un portento capaz de manejar registros extremos, de cambiar de uno a otro en cuestión de segundos, de cantar, bailar, trasvestirse, retorcerse, bajar a la platea, subir a una montaña rusa, volver a descender y hacer todo eso con el público en el bolsillo. No se me ocurre manera más certera de expresar la fragilidad colectiva de nuestro tiempo; la que destilan los selfies, la dictadura del postureo, la ansiedad por el éxito, la falta de referentes sólidos.

Y para acabar, La Impaciencia, compañía estable y de larga duración que acaba de presentar su Cyrano, la bendita obsesión de Rodo Gener. Salvador Oliva ha exprimido el texto de Edmon Rostand, siendo fiel a él, pero sintetizando personajes y subtramas. Ha dejado la esencia, los momentos cumbres y el espíritu —contestatario, desafiante y antisistema— del protagonista. Gener interpreta al bardo-soldado-enamorado-espadachín de la nariz más famosa de la historia y lo borda. El propio Oliva y Xavi Núñez se reparten el resto de roles, y los clavan también. Luis Venegas se ha encargado del resto, con una dirección y una escenografía poco intrusiva, eficaz, al servicio de un texto que siglos después nos sigue emocionando. Empiezan gira, vayan a verla.