Televisión
La vista protagoniza hoy la serie ‘La Navidad en todos los sentidos’
El documental de IB3 presentado por Marta Garau invita a descubrir las escenas visuales más espectaculares de estas fechas festivas
IB3 emite este domingo, a partir de las 21,50 horas, el cuarto capítulo de su programa La Navidad en todos los sentidos, conducido por la presentadora Marta Garau. Este episodio, dedicado al sentido de la vista, promete ofrecer un colorido y luminoso viaje por el universo navideño de las Illes Balears, invitando a los espectadores a disfrutar de las imágenes e historias más emocionantes de esta festividad navideña.
El programa, que ha impresionado a la audiencia con sus tres primeros capítulos, centrados en el oído, el tacto y el olfato, continúa su aventura a través de los sentidos con un espectáculo visual que celebra la belleza y la singularidad de la Navidad en la comunidad balear.
En esta entrega, los espectadores tendrán la oportunidad de visitar impresionantes belenes que capturan la esencia de la Navidad. Asimismo, Marta Garau recorrerá las calles de múltiples municipios para conocer, entre otros, a personajes tan curiosos como Els Llumets.
La presentadora realizará una divertida Briconavidad en la que aprenderemos a elaborar decoraciones navideñas caseras.
La Navidad en todos los sentidos es más que una serie documental; es una celebración de las tradiciones y la cultura balear que une a toda la comunidad en esta época del año. El cuarto capítulo de la serie «promete ser un festín visual lleno de sorpresas y momentos emocionantes», aseguran. n
