Opinió
‘Saufausreden’. Art contemporani de proximitat radical
Sofia Moisés
El terme alemany saufausreden -que podria traduir-se com a «excuses per beure»- dona nom a un programa de residències artístiques amb seu a Ballermann (s’Arenal, Platja de Palma), un dels epicentres més emblemàtics del turisme de borratxera europeu. Impulsat per l’estudi creatiu Honest, dirigit per Manuel Bauzà Ramis i Rafel Llobet, i ubicat a poc més de cent metres del MegaPark, el projecte parteix d’una proximitat radical amb el context que habita. Una posició que permet llegir el territori des de dins, des de l’escolta i l’experiència directa, defugint judicis morals i apostant per obrir nous diàlegs entorn d’un paisatge híbrid, on la vida quotidiana de milers de residents conviu amb la indústria del souvenir, la música amplificada i el consum massiu d’alcohol.
Saufausreden ofereix als participants una experiència immersiva, que culmina en una fase de producció a l’espai de Corall 12, dotat dels recursos tècnics necessaris per desenvolupar processos de recerca i creació. El programa s’adreça a artistes visuals, sonors, escènics i performatius, però també a comissaris/es, pensadors/es, antropòlegs/es, investigadors/es socials, arquitectes, urbanistes, músics, cineastes, fotògrafs/es i escriptors/es. Perfils que treballin des de pràctiques contextuals, site-specific, col·laboratives o de recerca crítica, amb la voluntat d’establir vincles reals i sostinguts amb el lloc.
Assumir l’art i la creativitat com a motors de transformació social ja no és una declaració ingènua. En el context actual, projectes com Saufausreden adquireixen una densitat política específica. Quan la pràctica artística s’arrela en el territori, es generen relats alternatius i s’activen eines per qüestionar els codis dominants. El programa utilitza el marc en què s’inscriu per interpel·lar-nos sobre els efectes del turisme en un barri travessat per múltiples capes de realitat: com la massificació produeix identitats, altera rituals col·lectius, reconfigura l’espai públic i transforma el paisatge compartit. Aquí el territori no és un simple escenari, sinó la matèria primera i l’arquitectura conceptual del procés artístic.
Com a culminació -i alhora continuació- d’aquest treball, la presentació pública dels projectes té lloc a CUBE, l’espai experimental que el col·lectiu Honest gestiona al barri del Puig de Sant Pere. Aquest desplaçament simbòlic de la perifèria cap al centre de Palma genera una fricció productiva: el xoc de dues realitats aparentment oposades, però connectades per dinàmiques econòmiques, socials i culturals comunes.
Fins ara, el programa ha desenvolupat dues residències amb la participació dels artistes locals Margarito de la Guetto i Llorenç Garrit, ambdós proposant lectures crítiques del paisatge turístic de s’Arenal. A Mallorca ist nicht Malle. Postals invisibles d’un paisatge compartit, de la Guetto ha centrat la seva recerca en fer visibles les històries de supervivència, desigualtat i resistència que queden fora del relat mediàtic dominant, posant el focus en el top manta, un fenomen normalitzat dins la maquinària turística, però absent a les postals oficials.
Per la seva banda, la proposta de Garrit, Dreamland, comissariada per Maria Mesquida Artigues, indaga en els dispositius que buiden de sentit l’experiència compartida i qüestiona com ens situam dins d’aquesta realitat construïda.
Saufausreden preveu completar dotze residències per cloure el seu primer cicle, amb la participació de sis artistes locals i sis de procedència externa. Més enllà dels projectes concrets, es consolida com un dispositiu de pensament i acció que assumeix el conflicte com a punt de partida i la proximitat com a metodologia.