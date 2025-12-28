Raixa celebrará la llegada de 2026 con una ruta musicada por diferentes espacios de la finca

Con motivo del Año Nuevo 2026, el Departamento de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes del Consell de Mallorca celebrará una ruta musicada el 3 de enero en Raixa, situada en el municipio de Bunyola, donde música, voz, danza, arquitectura y naturaleza se unen para ofrecer una experiencia evocadora única.

Se trata de un recorrido musical y artístico por diferentes espacios de la finca pública, donde las personas asistentes descubrirán en cada paraje, una escena sonora protagonizada por agrupaciones corales, conjuntos instrumentales, solistas, danza, y en la que no faltará el Cant de la Sibil·la.

En esta ruta musicada participarán diferentes grupos de músicos de la Orquesta Camerata Balear, que ambientan los espacios con una instrumentación diferente en cada punto del recorrido (cuartetos, dúos, tríos, viento, etc.).

El Orfeón Balear ofrecerá un itinerario sonoro de algunas de las obras más representativas del repertorio navideño, con una selección de obras corales tradicionales, populares e internacionales, como El cant dels ocells, La pastora Caterina o Adesle Fideles, entre otras.

El vicepresidente segundo y consejero de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes, Pedro Bestard, ha presentado esta novedosa actividad cultural y ha destacado que el objetivo de este evento musical es «permitir que los asistentes descubran Raixa a través de diferentes escenas musicales y artísticas, en diferentes localizaciones de la finca y horarios».