Pedro Rosa y Lakki Patey publican ‘Nuestro camino’, un disco para «disfrutar de la vida lentamente»

El reconocido músico Lakki Patey define Nuestro camino como un disco cuyos temas están creados «a la misma temperatura, o sea, sin saltos estilísticos», en palabras de Pedro Rosa, con quien acaba de publicar el álbum.

Ambos artistas afincados en Mallorca han unido su arte y guitarras para crear diez composiciones acústicas con el fin de «disfrutar de la vida de forma gustosa, lenta, a contracorriente de como va el mundo», añade el músico brasileño y organizador de Tensamba en la isla.

En las nuevas canciones, que están disponibles en las plataformas musicales, el oyente «pasea calmadamente por el jazz y la música afro, brasileña y clásica. Es una fusión de nuestras influencias, aunque sin un estilo definido», especifica Rosa.

"Proyecto auténtico"

Son conscientes de que «es una apuesta arriesgada, ya que ahora las modas van por otro lado», dice en referencia a la quietud que han querido transmitir.

Sin embargo, «es un proyecto muy auténtico que surge de la necesidad mutua de encontrar un camino pausado en esta vida acelerada», añade.

Precisamente Mallorca es el lugar donde confluyen sus trayectorias y el que les ha inspirado para crear melodías que «permiten mirar hacia adentro, ser amables con nosotros mismos, escucharnos, sentirnos y retomar las riendas de nuestra vida. Esas sensaciones son las que nos gustaría que el público experimente escuchando el disco o en un concierto».

Conciertos

Por el momento, preparan una gira por los países escandinavos y Japón, y les encantaría poder tocar en Mallorca, que es el camino al que hace referencia el título.

«Nos conocimos aquí, cuando Lakki me escuchó tocando en un concierto y surgió una amistad y relación de aprendizaje en la que él ha sido mi maestro», destaca Rosa sobre el consagrado artista noruego, que en la década de los 80 y los 90 se convirtió en un referente de la música ambient.

Su primer disco, Windflowers, fue nominado al denominado Grammy noruego y lo creó con músicos que formaron parte de la banda de Pat Metheny. Visual fue galardonado como el mejor en el género jazz ambient en EEUU, añade el brasileño.

Sin embargo, tras trabajar con discográficas de la talla de Atlantic Records y Sony, y formar parte de recopilaciones tan populares como Café del Mar, aparcó la producción musical y en la isla halló la calma que refleja ahora en Nuestro camino junto al músico Pedro Rosa.