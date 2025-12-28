Mitologies
Innocents
S’acaba l’any. Avui és la festivitat dels Sants Innocents. D’aquí a pocs dies la Terra completarà la seva volta entorn del Sol i tornarem a començar de nou el cicle de sempre. Quan jo era un al·lot, al meu poble del Pla, malgrat el desvarieig dels vencedors de la guerra, la gent solia fer-se bromes alhora que inventaven històries absurdes, mentides aparentment divertides, les innocentades. A la plaça del poble –deien, per exemple- ha arribat de bon matí un platet volador amb dos extraterrestres que es passegen pels carrers i encalcen els al·lots i, si els apleguen, se’ls enduran al planeta Mart. Sabeu què en faran d’aquests al·lots? En faran combustible per a les seves naus espacials. Hi havia en les històries inventades una certa tendència a l’horror, a estimular la por, a subratllar que la vida és una successió d’absurds. I era la por de sempre.
En acabar-se l’any, potser és un bon temps per a la reflexió i l’anàlisi i repensar l’absurd. Retorn a Camus i al mite de Sísif. Sabeu que era rei de Corint i es va burlar dels déus. És un dels episodis més atractius de la mitologia grega. Era astut i pervers i transgredia les lleis que imposava l’Olimp. Podia esser confident, si li era necessari: Va revelar al déu dels rius que Zeus havia raptat la seva filla a canvi d’una font per a la seva ciutat. Més tard, se’n va riure de la Mort i s’escapà de l’infern a base d’estratègies enganyoses i d’astúcies. Els déus s’enfadaren i el varen castigar. Li varen imposar el càstig que consideraren més terrible, el més espantós: el condemnaren a l’esforç inútil, a la repetició eterna, a un treball que no acabaria mai, i seria un treball que no tindria sentit. Carregaria una pedra sobre les espatlles i la pujaria al cim d’una muntanya, en arribar a dalt, la pedra rodolaria pendís avall fins a tornar al punt des d’on havia començat el viatge. Sísif baixaria de la muntanya, tornaria a carregar la pedra i reprendria de bell nou el camí esquerp de la costa. Una vega i altra, fins a l’eternitat. Un esforç inútil que no tindria cap sentit.
Camus va publicar Le Mythe de Sisyphe l’any 1942 a l’editorial Gallimard de París. Era en temps de guerra i en plena ocupació alemanya. França dubtava entre la resistència i el col·laboracionisme. I Camus retreu el tema de la pedra que Sísif ha de carregar-se i traginar fins al punt més alt de la muntanya per a que, tanmateix, se li escapi de les mans i rodoli rost avall. És bo de veure que es tracta d’un càstig absurd i pervers: la consciència de la inutilitat de l’esforç.
En repensar l’any, he tingut la sensació de cansament. I m’he esforçat per trobar sentit a un món que potser no té sentit. Augmenta l’escletxa que separa la pobresa dels rics insaciables. I el poder dels més forts. I els fluxes de migrants que fugen de la misèria o de la guerra. I la fam com a arma destructiva. I el canvi climàtic que hem provocat entre tots, però uns més que els altres. I la desintegració dels valors culturals. I els feixismes latents. I la manipulació de la informació. I... És necessari fer rodolar totes aquestes pedres. És necessari parlar-ne i combatre-les. La idea d’uns drets humans universals dels que parlava Conrad a En el cor de les tenebres, uns drets per a tota l’espècie tan inhumana a la qual pertaneixem és, segurament, una innocentada. És suficent pegar una ullada al panaroma geopolític per entendre-ho.
Sísif és astut i és conscient del seu drama. Vaig llegir aquest llibre a començaments dels anys seixanta del segle passat, quan tot just Edicions 62 acabava de publicar-lo traduït al català. Em parlava de l’home rebel i de com és necessari oposar-se contínuament a la injustícia. Per a Camus la resposta és la rebel·lió. Sísif es rebel·la contra el càstig dels déus i aconsegueix esser feliç en la lluita. Perquè aquesta lluita és suficient per a omplir el cor d’un home. La felicitat arriba per mitjà de la capacitat de persistir.
Potser, avui que feim festa els innocents, no és una mala proposta.
