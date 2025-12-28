La cuenta atrás…

Diciembre llega y con él ese ritual tan nuestro de hacer balance mientras preparamos las doce uvas. Nos dividimos entre optimistas convencidos de que el próximo año todo será diferente, nostálgicos que repasan cada momento vivido con una copa en la mano, y despistados que aún no saben si la campanada es a las doce o a las doce y media.

El optimista jura que esta vez sí se apuntará al gimnasio, aprenderá inglés y ahorrará como si le fuera la vida en ello. El nostálgico suspira recordando amigos, viajes y oportunidades perdidas mientras mira el reloj con melancolía. Y el despistado simplemente intenta no equivocarse de uva ni de deseo entre los gritos y el champán.

Todos brindamos por lo que viene sin saber muy bien qué es, convencidos de que los propósitos durarán más que el cava abierto, aunque la experiencia nos diga lo contrario. Porque al final, despedir el año es eso, un momento de esperanza compartida donde nos permitimos soñar que seremos mejores versiones de nosotros mismos.

Aunque el día 3 de enero volvamos a ser los mismos de siempre, pero con más turrón en las arterias. Y con esa mezcla de ilusión y realidad, arrancamos esta penúltima crónica del año, que viene cargada de eventos para despedir 2024 como se merece.

Un viaje sensorial

La cultura contemporánea encuentra su momento de pausa y reflexión con la llegada de Elements, el batec de la vida, un espectáculo inmersivo que promete conmover sin artificios. Durante 30 minutos, la histórica Església dels Sagrats Cors se transforma en un lienzo vivo donde sus muros respiran al compás de la Creación.

Inspirada en Ramon Llull y los cinco elementos clásicos —Tierra, Agua, Aire, Fuego y Éter—, la propuesta invita a un viaje interior que conecta filosofía tradicional con la espectacularidad actual. Bajo la dirección de Pere Muñoz y Rafel Duran, el video-mapping de Mitos Colom y Javi Cadavieco desdibuja los límites de la realidad física, envolviendo al público en luz y emoción.

Más que una exhibición técnica, se trata de una comunión sensorial reforzada por una banda sonora original. Una experiencia conmovedora que une el pasado místico con las herramientas creativas más vanguardistas, convirtiendo el templo en escenario de un latido vital compartido.

Das Insel Market

Durante cinco días, el parque frente a Inselradio se transformó en un rincón donde la Navidad decidió instalarse con todas las de la ley. Vino caliente, magia invernal y hasta Papá Noel en persona dieron vida al Mercado de Navidad que ya es tradición en la emisora.

Las casetas decoradas con mimo ofrecieron de todo. Desde el Kaiserschmarrn (postre tradicional) del chef Julius Zappe hasta ginebra de Colonia, pasando por las velas de glowence y la pasta de Affamata. El food truck de GastroBar Angélica Pastrana alimentó a los valientes que desafiaron el frío con bratwurst y chocolate caliente.

Los niños enloquecieron con el Mallorca Express y su rueda de la fortuna, mientras las sesiones de Tardeo con DJ Marcello pusieron a bailar a más de uno entre sorbo y sorbo de vino especiado. Cinco días que supieron a poco y a muchos villancicos. Nos vemos el año que viene, que esto ya es una cita ineludible.

Familia Navideña

La Navidad siempre encuentra la excusa perfecta para juntar a quienes comparten algo más que rutinas de ejercicio. Y eso fue exactamente lo que hicieron los centros DOMOK y Azotea, cambiar las mancuernas por los cubiertos y celebrar en grande.

Cuarenta y cinco alumnos de ambos espacios se reunieron en el Reina Mora para una comida navideña que dejó claro que el espíritu de equipo no solo se entrena entre pesas y abdominales. Unidos por el esfuerzo diario y la motivación compartida, brindaron por un año de sudor y logros personales.

La sobremesa vino cargada de risas gracias al espectáculo de improvisación de Santi Liébana, que puso el broche perfecto a una jornada donde quedó demostrado que los mejores músculos se ejercitan también en la convivencia. Porque si algo une más que una buena rutina de entrenamiento, es una buena mesa y mejor compañía.

Oli Novell a tiempo para las fiestas

El Casal Solleric reunió esta mañana a productores, autoridades y amantes del buen aceite para presentar el Oli Novell, esos primeros Aceites de Oliva Virgen Extra del año que llegan justo cuando más se necesitan en nuestras mesas navideñas.

Joan Mayol, presidente del consejo regulador de la D.O. Oli de Mallorca, compartió buenas y no tan buenas noticias. Aunque la cosecha ha mejorado respecto al año pasado en cantidad de aceituna recogida, el rendimiento ha sido bajo. Eso sí, la calidad es excelente, algo que los asistentes pudieron comprobar catando más de doce referencias elaboradas con variedades arbequina, picual, mallorquina y empeltre.

Las once almazaras inscritas ya han procesado más de 5.000 toneladas de aceituna de más de 700 olivicultores. El resultado podría alcanzar medio millón de litros de aceite con el sello de calidad diferenciada, listos para disfrutar en estas festividades que se acercan.

Posada llena de tradición

Cuando la nostalgia se viste de fiesta, aparecen las posadas. Y eso fue exactamente lo que vivió la comunidad de Mexicanas en Mallorca, que se reunió para celebrar la Navidad como solo ellas saben hacerlo.

Una treintena de mexicanas y sus familias transformaron el Atelier de Porto Pi en un pedacito de México, compartiendo risas, jugando a la lotería y deseándose lo mejor para estas fechas tan especiales. Porque cuando estás lejos de casa, la familia se elige y se cuida con el doble de cariño.

Bryanda Martínez, presidenta de la comunidad, aprovechó la ocasión para agradecer la unión del grupo y destacar el trabajo de las organizadoras, con Denise López al frente, que lograron que la tarde fuera perfecta.

Entre villancicos, sabores de siempre y abrazos sinceros, estas mujeres demostraron que las tradiciones no entienden de distancias y que la Navidad se celebra mejor cuando se comparte en buena compañía.