Brigitte Bardot presumió de maridos en Mallorca y sufrió un ataque de nervios

La protagonista de Y Dios creó la mujer, Brigitte Bardot, mantuvo una estrecha relación con Mallorca, adonde viajó con dos de sus tres primeros maridos y donde protagonizó algún que otro incidente.

La primera vez que la Bardot pisó Mallorca, en diciembre de 1960, la actriz y cantante francesa saboreada un momento dulce: su popularidad se hallaba en su apogeo y su llegada ocasionó un notable revuelo en el hotel Bahía Palace. “Se había alojado en el antiguo Meliá del Passeig Marítim en compañía de su segundo esposo, Jacques Cherrier. El incidente más notable de esta visita fue la indisposición que obligó al esposo de la francesa a quedarse en la habitación, debido a que le sentó mal la comida del avión”, relata Matías Vallés en el libro Mallorca siglo XX. Un destino obligado.

Pasión por la equitación e interés por Cala Major

La protagonista de Amores célebres regresaría a Mallorca seis años más tarde, procedente de Londres, junto a su tercer marido, el play-boy y multimillonario Gunther Sachs (muchos años después, en 1992, el magnate suizo volvería a la isla, con motivo de una exposición de fotografía en la galería de Joan Guaita). Viajaron hasta la isla en avión, con un séquito de cinco amigos, y se alojaron en el hotel Son Vida. Lo que debía ser una estancia para la desconexión se convirtió en un “ataque de nerviosismo”, debido al incendio de los estudios donde estaba rodando una película. “Los guardaespaldas se emplearon a fondo durante aquella visita, para impedir que la pareja fuera molestada por los fotógrafos mientras salía del hotel o paseaba por Palma para comprar juguetes”, recuerda Vallés. Su estancia en Mallorca se limitó a dos días, con momentos dedicados a la práctica de la equitación. Ibiza fue otro paraíso para la Bardot. Cuentan los rumores que en 1973 se interesó por abrir una discoteca en la zona de Cala Major.