Komodo García regala por navidades ‘Creo creo (Gela Remix)’

Komodo García presentaron a finales de verano Septiembre, su segundo EP y contraste directo con su predecesor: Antes de las seis. Cinco canciones inspiradas por su época teenage, a la que no quieren renunciar, y que hablan de desamor, la friendzone, las adicciones y más problemas generacionales. Ahora llega Creo creo (Gela Remix), una nueva versión del tema con el que cerraban el trabajo en plataformas y que solo podían disfrutar quienes tenían la edición física. Vinilo que no habría sido posible sin una exitosa campaña de crowdfunding en Verkami y en el que decidieron incluir la canción como extra y recuperando así los icónicos bonus track. La salida de este remix en vacaciones mantiene su ya tradicional regalo navideño. En 2023 fue Triunvirato y el año pasado lanzaron El lalala. Creo creo (Gela Remix) se publicó el pasado 26 de diciembre en todas las plataformas.

Actuarán en el Mallorca Live 2026

El autor de esta remezcla es Jaume Gelabert, productor de todo el EP y propietario de Tramuntana Estudis, lugar donde los mallorquines grabaron Septiembre. La afinidad entre banda y productor dieron como resultado un trabajo menos oscuro a nivel sonoro y que huía de la sobrecarga de su predecesor para dejar paso una realidad más cruda y más directa. Un paso hacia delante que se consagra con esta nueva canción con la que Komodo García cierran un 2025 en el que sus canciones han sido escuchadas cerca de las 100k veces solo en Spotify y que les ha subido a escenarios tanto de su tierra (como Es Gremi o dentro de la programación del FiraB!) y de Madrid. Además, acaban de anunciar que formarán parte del cartel del Mallorca Live Festival del año que viene.

Creo creo (Gela Remix) se presenta con un aire más funk y electrónico si cabe que la original. Una versión “discomix” fruto de las inquietudes, visión y afán compartidos por Komodo García y Jaume Gelabert.

“Mientras trabajaba en la mezcla del álbum, se iba gestando el remix en paralelo sin decirnos nada. Escuchamos una preview repentina que ya estaba prácticamente acabada. Jaume había estado trabajando en ello sin darnos mucha información, lo hizo más sorprendente y valioso para nosotros. No queríamos participar ni afectar a su estilo ni a su creación. Disfrutamos de la música de la misma manera y eso nos une mucho", afirman los Komodo García.

Gelabert comenzó como DJ desde una edad temprana y fue tiempo después cuando comenzó a producir a artistas. La electrónica es su género natal y entre los nombres de artistas y bandas que han pasado por sus mesas y estudio: Oerra, Amulet, Nyere, Maico... También ha trabajado con y para Carlos Ann, Charly Chicago, Els Catarres, Els Amics de les Arts...

Un grupo disco-pop-funk

Komodo García es una banda disco-pop-funk mallorquina formada por Álvaro Vigara (teclados y voz), Bernat Amengual (batería), Pablo Debaecker (guitarra) y Aleix Pizà (bajo). Aunque son un grupo de amigos de la infancia, el proyecto nace en 2022 combinando trayectorias musicales de los cuatro muy distintas entre sí. Buscando un nombre irónico, y a la vez creíble, combinaron un apellido tan típico como García con un meme que andaban viendo por aquel entonces en el que aparecía un niño hablando del amor infinito que tenía por los dragones de Komodo. En 2023 ofrecen su primer concierto con un sold out y un repertorio propio de 11 canciones. A él le siguieron 9 conciertos adicionales y un nuevo lanzamiento, Triunvirato, tercer single que daba un paso adelante en lo que a producción se refiere gracias a Jaume Gelabert (Tramuntana Estudis).

Entonces llegó un EP oscuro como fue “Antes de las seis”, contraste directo con “Septiembre”. A nivel sonoro, Komodo García ha rehuido en su nuevo EP de la sobrecarga de su predecesor para dejar paso una realidad más cruda y más directa. La nostalgia y los momentos difíciles los afrontan, esta vez, rodeados de luz, dejando ver todos los fallos e imperfecciones y a la vez un estilo muy cuidado.