IB3 ofrece hoy un viaje por los aromas más navideños

IB3 emite este sábado, 27 de diciembre, a partir de las 21.50 horas, el tercer capítulo de su serie documental La Navidad en todos los sentidos, presentado por la carismática Marta Garau. Este nuevo episodio, titulado El Olfato, propone a los espectadores un viaje sensorial a través de los aromas más icónicos y sorprendentes de la Navidad en las islas.

Tras descubrir los sonidos y las texturas más emblemáticos de estas fechas, Marta Garau continúa su exploración por las tradiciones, historias y curiosidades de la Navidad en la comunidad, en este caso a través del olfato.

En este tercer capítulo, los espectadores se trasladarán a emotivas escenas de su infancia a través del aroma del chocolate, conocerán la curiosa historia de la Flor de Pascua o por qué el muérdago ocupa un lugar tan especial en el universo simbólico navideño.

Asimismo, la habilidosa Marta Garau ofrecerá una Briconavidad en la que los espectadores aprenderán a elaborar un centro aromático que dote a nuestro hogar de un olor muy navideño. A través de relatos tan emocionantes como singulares, El Olfato busca despertar recuerdos y emociones que nos conectan con la esencia de la Navidad.

La Navidad en todos los sentidos es un homenaje a las tradiciones baleares y una invitación a redescubrir la magia de esta festividad a través de los sentidos. No te pierdas la emisión de El Olfato este sábado, 27 de diciembre, en IB3.