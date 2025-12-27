La ‘Festa de la Sibil·la’, rigor histórico y un reto de sastrería

La Festa de la Sibil·la, uno de los conciertos más queridos y emblemáticos de la Capella Mallorquina, cuyo origen se remonta a 1933 y a la Capella Clàssica de Mallorca de Joan Maria Thomàs —el director fundador de la Capella Mallorquina, Bernat Julià, heredó este recital desde que se fundó la Capella en 1966—, ha celebrado hoy en la iglesia de Santa Eulàlia una nueva edición, convertida ya sin lugar a dudas en una de las citas ineludibles del público mallorquín.

El concierto, patrocinado por la Fundación Barceló, de la que la Capella es Obra Cultural, ha estado dirigido por José María Moreno, exdirector del Teatre Principal de Palma, y la recaudación de la entrada donativo, de 10 €, se destinará al proyecto que la Fundación Barceló tiene con Farmasol para la atención pre y postnatal en Zizencho y Burat (Etiopía).

La primera parte de la Festta, simbolizando el Adviento, ha comenzado con las antiguas cantinelas medievales de acuerdo con la norma introducida por el obispo Vich i Manrique el 24 de diciembre de 1575. En esta parte, entre otras, se han podido escuchar varias piezas del gran polifonista del renacimiento español Tomás Luis de Victoria y el famoso sermón infantil que recitó Aleix Fernández García.

En la segunda parte del concierto, el del canto de la Sibila propiamente dicho, ha aparecido la Sibila con la espada recordando a la profetisa de Eritrea. En esta ocasión, la Capella ha contado nuevamente con el solista Adrià Sánchez para interpretar el famoso cántico. Adrià es un soprano de voz blanca de 10 años, que ya en las últimas ediciones fascinó y cautivó a todos los asistentes por la belleza de su timbre, la afinación perfecta y la calidad de su interpretación. Su voz ha sido escuchada alternada con los interludios de El jorn del Judici del Cantoral del Convento de las monjas de la Concepción de Palma del siglo XV, El jorn del Judici de Bartolomé Cárceres (Cancionero del Duque de Calabria) del siglo XVI y Entre Ave et Eva de las Cantigas de Alfonso X el Sabio, del siglo XIII.

La Capella Mallorquina se ha caracterizado siempre por unir música y recuperación de patrimonio y esta año ha estrenado un traje históricamente informado con tejidos antiguos para la consolidada Sibila de Adrián Sánchez.

La pieza ha sido creada bajo la dirección de la experta Joana Maria Borràs, diseñadora y miembro de la Comisión de Patrimonio Inmaterial del Consell, ante la inexistencia de vestuario de época de corte infantil.

Ya acabado el canto de la Sibil·la, han repicado las campanas, se ha iluminado la iglesia y ha sonado la trompetería del órgano con obras interpretadas por el organista Bartomeu Manresa.